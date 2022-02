Ayuntamientos carecieron de seguro médico, afirma alcalde de Moca

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MOCA.- Ante la compleja situación que dejó desprovisto de salud a sus empleados, el alcalde de Moca, Guarocuya Cabral, dispuso que todos los casos de internamientos y cirugías fueran cubiertos económicamente con fondos propios del ayuntamiento por razones humanas.

Un comunicado de prensa indica que, este fenómeno no sólo pasó en el ayuntamiento de Moca, era una realidad en los 158 ayuntamientos de toda la República Dominicana y en las 235 Juntas de Distritos.

Cabral dijo que el gobierno central resolvió hace dos semanas, pagando las facturas generadas por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

“Gracias a la sensibilidad del presidente Luis Abinader, y las arduas diligencias de la Liga Municipal Dominicana (LMD) y La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), ya se podrá alcanzar esos servicios para que los gobiernos locales puedan garantizar la salud de esos laboriosos hombres y mujeres que sirven con pasión y consagración a sus ciudades”, apuntó en una nota de prensa.

Dijo que los ayuntamientos dominicanos no permiten tener sueldos dignos, ni hacer sobre pagos de las obligaciones ni las retenciones para la vigencia de los seguros médicos, más allá de las posibilidades fiscales municipales.

Se recuerda que el actual alcalde Guarocuya Cabral, fue uno de los primeros en el país que dispuso de seguro médico para sus servidores municipales, y esto empezó por Moca iniciando la seguridad social para el año 2007, en su primer período administrativo.

Desde que asumió el cargo de alcalde de Moca, Guarocuya Cabral ha trabajado enfocado estratégicamente para cada situación originada en la ciudad y en este ayuntamiento.

“El alcalde no puede dar lo que no tiene, si el Consejo de la Seguridad Social se lo había quitado por una resolución que dejó fuera del sistema a más de quinientos mil servidores públicos de todos los ayuntamientos del país, por lo que nuestros trabajadores también sufrieron al no tener la Seguridad Social”, concluyó el edil.

