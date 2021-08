Ayuntamiento Distrito Nacional y revista Mercado distinguen al Popular como “Aliado de la ciudad”

Comparte esta noticia

Reconocen su colaboración por una capital más humana y sostenible.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Alcaldía del Distrito Nacional y la revista Mercado reconocieron al Banco Popular Dominicano como un “Aliado de la Ciudad”, un galardón concedido en agradecimiento a los aportes de la entidad bancaria en favor de la ciudad de Santo Domingo.

La distinción fue otorgada en el marco de la premiación The Best of DR 2021, que realiza la revista para reconocer a las personalidades e instituciones, cuyo liderazgo transciende sus sectores de actividad económica y se convierten en marca país.

En nombre del Banco Popular y de su presidente ejecutivo, Christopher Paniagua, recibió el premio el señor José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Relaciones Públicas y Comunicaciones de Grupo Popular, de manos de la alcaldesa de Santo Domingo, señora Carolina Mejía, y la presidente de Mercado Media Network, Patricia de Moya.

En sus palabras de agradecimiento, el ejecutivo subrayó que los esfuerzos que realiza el Popular en favor de la ciudad de Santo Domingo forman parte de su modelo de banca responsable.

“Nos sentimos honrados de poder contribuir en favor de una ciudad más saludable, más humana y sostenible”, indicó el señor Mármol.

Aportes por una ciudad sostenible

El Popular, como aliado de la ciudad y la Alcaldía del Distrito Nacional, ha llevado a cabo diversas contribuciones en los últimos tiempos.

Entre ellas, ha auspiciado un tramo de la primera ciclovía urbana, promoviendo así el transporte sostenible en bicicleta, y lo ha acompañado con la creación de biciparqueos en beneficio de la ciudadanía que utiliza esta modalidad de transporte.

Asimismo, ha participado en el proyecto de cambio de los coches de caballos por coches eléctricos en la Ciudad Colonial, patrocinando el costo de uno de los nuevos electrovehículos, que posicionan la zona colonial como un destino turístico más sostenible.

Más recientemente, la entidad bancaria ha firmado un acuerdo para el remozamiento y señalización del Parque Mirador Sur, un pulmón verde clave para la sostenibilidad de la urbe, que se encuentra en fase de ejecución.

Este proyecto de gran impacto medioambiental para la ciudad capital mejorará las infraestructuras, las áreas de esparcimiento y deportivas, el paisajismo y la señalética del parque, en beneficio de los usuarios, y fortalecerá el Mirador Sur como área protegida y patrimonio natural de Santo Domingo.

Relacionado