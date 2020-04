Ayuda llegará a los atletas, estén o no en el Parni, dice el ministro de Deportes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro Danilo Díaz Vizcaíno reiteró este martes que ningún atleta organizado se quedará fuera de las ayudas que viene dando el gobierno a los sectores de menos ingresos durante la cuarentena provocada por la pandemia del coronavirus.

Indicó que los exatletas y aquellos atletas que hacen o posibilitan la práctica deportiva, están siendo identificados por los directores de deportes en cada provincia, así como por las federaciones deportivas, para que recibir la mano amiga del Estado. .

‘No se quedará ningún atleta o trabajador deportivo organizado sin ayudas, esté o no bajo la protección del Parni’, precisó el ministro de Deportes.

Díaz Vizcaíno se reunió con los presidentes de 35 federaciones en las que le informó de los programas que a favor del deportes y, de manera especial, los atletas que está implementado desde el inicio del período especial que vive el país.

En esos encuentros acordó con los federados el que canalicen a través de los directores deportivos provinciales las ayudas a favor de los deportistas que no pertenecen al Parni, que no están en nóminas públicas o privadas. También quedaron en someter las solicitudes a través de Deporte Federado, si no están ya incluidos.

También se reunió con más de 100 atletas de alta competición, asegurándose de que no quede nadie sin el respaldo del gobierno.

Anuncios

Relacionado