Aysha Syed y músicos británicos encabezan clases maestras para estudiantes

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La virtuosa violinista dominicana Aisha Syed Castro inauguró el pasado 7 de marzo el programa educativo para jóvenes instrumentistas en el marco del “Young Musician of the Caribbean Award” organizado por la Cámara Británica de Comercio de Santo Domingo. En su conferencia magistral vía Zoom “De la práctica al escenario” participaron jóvenes músicos del Caribe y otras latitudes interesados en las técnicas de ensayo y preparación de esta intérprete de fama mundial.

Este viernes 25 de marzo, David Watkin, Iwan Llewelyn-Jones y Claire Wickes, tres destacados músicos británicos, impartirán Masterclasses de instrumentos de cuerdas, piano y vientos-madera, respectivamente, coordinadas por la Fundación Amigos del Teatro Nacional y la Fundación Sinfonía, con el apoyo de la Embajada dominicana en Reino Unido. Las clases magistrales serán impartidas en el Teatro Nacional Eduardo Brito y en la sede de la Fundación Sinfonía.

Estas figuras de la música estarán en Santo Domingo en su calidad de miembros del jurado de la Gran Final del Premio BritchamDR. La Cámara Británica de Comercio en Santo Domingo resaltó la amplia trayectoria de estos tres músicos, aclamados por la crítica internacional y su vasta experiencia en la adjudicación de competencias internacionales.

La noche del sábado 26 de marzo, a partir de las 6:30 pm, en la sala principal del Teatro Nacional, los nueve finalistas caribeños del Premio BritchamDR ofrecerán el Concierto Final al término del cual serán anunciados los tres ganadores. La función es abierta al público y las boletas tienen un costo general de 400 pesos y disponibles en Uepa Ticket y Boletería del Teatro Nacional.

Michel Camilo y Sheku Kanneh-Mason respaldan concurso y participantes

“Es una gran alegría para mí que se esté realizando la competencia para seleccionar a un talentoso músico del Caribe en nuestro país. A los seleccionados en la segunda ronda y concierto final les envío todo mi apoyo y los aliento a seguir adelante y a perseguir sus sueños, ser finalistas ya es un gran logro y reconocimiento a sus talentos, ¡buena suerte!”, expresó Michel Camilo. Asimismo, Sheku Kanneh Mason alabó la iniciativa.

Esta competencia es el fruto de una alianza entre BritchamDR , la Associated Board of the Royal Schools of Music de Londres y la Universidad de Bangor de Gales.

Cuenta además con el valioso apoyo de la Embajada Británica del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, The Doughty Family Foundation, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Juventud, el Teatro Nacional Eduardo Brito, el Royal Conservatoire of Scotland y la Fundación Music for Life.

BritchamDR es una Cámara de Comercio establecida en la República Dominicana hace más de 30 años con el fin de promover el intercambio comercial y de servicios entre ambos países, así como del arte y la cultura.-

