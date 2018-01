Ay Genao ¨quien me engaña una vez sinverguenza es, dos sinverguenza yo¨

En la República Dominicana se le denomina ¨zacatecla¨ a la persona que se dedica a manipular a los muertos cuando son llevados al cementerio, son aquellas personas que sirven de enterradores, en la inmensa mayoría de los casos y otras veces les toca desenterrarlos cuando por cualquier motivo hay que remover un cadáver de lo que debió ser su ultima morada.

Pues al Partido Reformista Social Cristiano, aquella poderosa organización que gobernó el país por 22 años, le tocó en mala suerte la presencia de dos ¨zacateclas¨, que han vivido sin dar un golpe recibiendo sumas millonarias, y sin que sean controladas por nadie, del presupuesto nacional, solamente removiendo un muerto pintado de ¨colorao¨ que unas veces ¨lo ponen de frente y otras veces lo ponen de lao¨.

En el día de ayer son publicadas unas declaraciones de Ramón Rogelio Genao, uno de los ¨zacateclas¨ mencionados, donde hace un llamado ¨a la unidad¨ de un partido que no existe mas que en una partida presupuestaria, siempre y cuando se retiren del Tribunal Superior Electoral los recursos que interpusieron algunos de sus compatriotas en contra de las decisiones ilegales que tomó junto con el ¨zacatecla¨ Antún para reelegirse en el cargo.

Porque lo cierto es que el recurso llevado para decisión del TSE sobre la asamblea de Antún y Genao, sin ninguna duda seguirá el camino de la declaración de nulidad de esa ¨reunión de amigos (y enemigos)¨ realizada el 17 de septiembre del año pasado, porque según una sentencia previa de ese mismo tribunal la reunión donde se convoca careció de la asistencia reglamentaria.

Es decir, el ¨zacatecla¨ Genao, hablando en su nombre y el del enterrador que es su compañero, pide que se retire la instancia depositada en el TSE, de la cual solo se esta esperando el fallo, como pre-condición a una denominada ¨reunificación¨ de lo que denomina ¨la familia reformista¨, donde por supuesto retendrá el cargo que ilegalmente ocupa, porque quienes lo eligieron no tenían calidad para hacerlo por la ilegalidad de la convocatoria.

La unica verdad es que las siglas que se deletrean PRSC, porque hace tiempo que eso no existe como partido político, no tiene ninguna posibilidad de reunificarse o relanzarse en las condiciones que dice el ¨zacatecla¨ Genao, porque nadie es tan tonto para poner su hombro y sudar de esfuerzo realizando un trabajo voluntario de convencimiento a una población que no cree ni creerá en los que se plantean seguir fungiendo como cabezas de una organización que ya fue enterrada.

Y es que nadie en su sano juicio participaría de un proyecto encabezado por los ¨zacateclas¨ Genao y Antún, porque hay una gran diferencia de objetivos, entre los que asumen la causa de un partido político como espacio de participación e integración a un proyecto de poder desde donde se logren objetivos colectivos para sus conciudadanos, y el objetivo único que tienen personajillos como estos, que son esencialmente económicos.

Recordamos perfectamente la entrega por parte de los ¨zacateclas¨ Genao y Antún, de la franquicia al grupo que ellos mismos denominaban disidente, encabezado por el fenecido Carlos Morales Troncoso en el 2009, después que la payasada del redondeo les fracasó, y al obtener menos del 5% de los votos en las elecciones nacionales perdieron el dinero que les entregaba la Junta Central Electoral

Claro, con la entrega de la franquicia el ´zacatecla¨ Antún se sacó de ¨chuflai¨ el Banco Nacional de la Vivienda, del que dio cuenta sin que hasta ahora nadie le pida cuentas, y Genao se convirtió a la fuerza en el secretario general, desde donde realizó todas las diabluras de que fueron víctimas los pocos candidatos que resultaron electos en la boleta de medio termino de las elecciones del 2010.

Ahora lo único que quieren los ¨zacateclas¨ Genao y Antún, es manejar a su antojo y sin oposición los 14 millones de pesos mensuales que deberían ser entregados del presupuesto nacional a un partido que no existe, no tiene locales, no tiene militancia y por lo tanto no tiene gastos, para hacerse de ellos, ser inventivos para justificar, y vivir como príncipes, por algo el juego de gallos, a costa de los tontos que crean que esos tunantes de verdad creen en un proyecto político.

No hay que ser muy inteligente, ser abogado o jurista, palabra que se ha relajado al máximo en el país, para darse cuenta de que el llamado del ¨zacatecla¨ Genao, solo tiene como objetivo engañar una vez mas a los que alguna vez nos creímos sus amigos, cuando personajes como no conocen en significado ni la profundidad de una palabra como esa, ya que su dios es el dinero y su objetivo el engaño.

Porque lo cierto es que el PRSC, que solo ya es un sentimiento que se va diluyendo en cada elección, no tiene forma de reunificarse sobre la base del reconocimiento de la ¿autoridad? de los ¨zacateclas¨ antes mencionados, porque cuando alguien va para Azua y otra persona se dirige a Higuey es imposible transitar en el mismo vehículo porque los caminos para esas dos localidades son divergentes.

Hay un grupo de reformistas organizados en el Directorio Presidencial Balaguerista, encabezado por Marino Collante, que tiene un compromiso con el actual Presidente Danilo Medina, el Partido de la Liberación Dominicana y forma parte del Bloque Progresista, para transitar juntos el camino que heredaron de Balaguer en 1996, abandonaron en el 2000 y retomaron en el 2004 para no abandonar hasta esta esta fecha.

Lo que se ha producido entre reformistas y peledeístas a través de los años, es una identificación tal, que ni siquiera cuanto montaron un acuerdo contranatura llamado ¨alianza rosada¨ en el 2006 o la traición a los compromisos asumidos en el 2016, se ha podido impedir el voto mayoritario del sentimiento balaguerista a favor de los candidatos del bloque que encabeza el PLD.

No hay posibilidad alguna de que ese grupo, donde se encuentran los nombres históricos mas representativos de la cercanía de Balaguer, vuelva a ser engañado por los ¨zacateclas¨ Genao y Antún, y se conviertan en convidados de piedra en el festín que harían estos dos con los dineros del PRSC si se levantan las instancias que estamos mas que seguros despojaran a los susodichos de las posiciones que dicen ostentar.

Y ay de aquellos que sueñan con candidaturas presidenciales y se ven con un traje blanco firmando decretos desde el despacho del ala izquierda del Palacio Nacional, si se dejan engañar una vez mas de los ¨zacateclas¨, porque estarían apostando a un acuerdo donde serán vendidos como mercancía, que fue lo mismo que se hico en las elecciones del 2016, venderse al mejor postor.

Si hay alguna duda que le pregunten a Luis Abinader cuanto le costó el jueguito de comprar una franquicia inorgánica en las pasadas elecciones.

Como todos lo conocen al ¨zacatecla¨ Genao que se olvide de su llamado a una unidad que es imposible y a un relanzamiento de un partido en el que mientras este vinculado su nombre nadie va a creer, a menos que este país este lleno de sinverguenzas, porque ¨quien me engaña una vez, sinvergüenza es, si me engaña dos el sinvergüenza soy yo¨ y aquí solo hay un par de sinvergüenzas y esos son los ¨zacateclas¨ Genao y Antún.

