Axel Rulay firma con disquera Multi-Nacional por un contrato millonario de más de US$2.5m

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Axel se encuentra promocionando “Buena vibra”, junto al reconocido cantante Noriel, tema que ya cuenta con más de 400 mil reproducciones en YouTube.

“Buena vibra” es un tema urbano con los ritmos que ya caracterizan al joven exponente. La canción está disponible en todas las plataformas digitales.

Desde que Axel lanzó su primer tema no ha parado de trabajar y colocarse en el gusto popular, por lo que también trae la novedad de un tema con el reconocido DJ Tiesto, de fama mundial.

Axel, quien continúa trabajando en su proyección internacional está muy contento del apoyo que le han brindado los artistas extranjeros.

El artista ha tomado mucha madurez y responsabilidad todo lo que le ha sucedido en los últimos meses: “Me ha dado mucha madurez y he aprendido a no confiar en muchas personas que antes lo hacía, pero todo esto me ha demostrado los amigos reales”, dijo el cantante.

El joven artista que saltó a la popularidad con el tema “Si es trucho es trucho” tiene varios años trabajando en la industria musical, pero no fue hasta hace unos meses cuando el mencionado tema se viralizó en las plataformas digitales convirtiéndose en el número uno del público & Plataformas Digitales.

