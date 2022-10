Avisan de que yihadistas usan cada vez más el español para adoctrinar online

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID.-Los grupos yihadistas, como el Estados Islámico, usan asiduamente y sin dificultades en sus mensajes propagandísticos el árabe, el francés y el inglés, pero ahora sus organizaciones afines están reproduciendo esos contenidos en español para extender sus redes en Latinoamérica.

Es una nueva situación comprobada por los agentes de las fuerzas de seguridad de España, centrados ahora en la lucha contra la radicalización “online”, porque aun conscientes de que la calidad de la propaganda de los yihadistas del Dáesh está cayendo, los contenidos radicales se siguen expandiendo en las redes, ahora también en español.

Son algunas de las preocupaciones que este jueves expresaron mandos de la lucha antiterrorista españoles en una jornada organizada por el Real Instituto Elcano sobre “Extremismos relacionados con el terrorismo en Occidente: retos emergentes y persistentes”, en la que se presentó un informe sobre la hermandad musulmana en España.

Una jornada que clausuró el secretario español de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, quien situó el terrorismo y la radicalización entre las prioridades de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea que España asumirá en el segundo semestre de 2023.

Preocupado también por “los nuevos modos de radicalización”, cuya expansión hay que “frenar, Pérez también insistió en la propaganda “online” y recordó que en las últimas acciones policiales los agentes han conseguido identificar 1.124 perfiles de usuarios que se dedicaban a difundir contenidos terroristas y extremistas.

En esas actuaciones, las fuerzas de seguridad españolas han localizado y retirado 563 contenidos digitales en 106 sitios web que servían de guía para la fabricación de explosivos o para la preparación y ejecución de ataques terroristas.

El coronel jefe de la Unidad Central Especial (UCE) 2 de la Guardia Civil, Francisco José Vázquez, subrayó la necesidad de esas organizaciones de llegar a todo el mundo y, de ahí, el mayor uso del español en su propaganda en internet.

Reconoció que el escrutinio de las redes para luchar contra la radicalización es el “dolor de cabeza diario” de las fuerzas de seguridad, que llevan a cabo una actividad ingente para evitar que internet sea el espacio donde los terroristas sigan manifestándose.

Ya en el “ámbito físico”, Vázquez situó la radicalización en las cárceles como el espacio que más preocupa, pero puso en valor el trabajo de las instituciones penitenciarias para prevenirlo, con programas que están sirviendo de ejemplo para otros países.

El comisario de la Policía Nacional español Manuel Rodríguez dejó claro que desde las fuerzas de seguridad se persigue delitos, no ideologías “por muy radicales que sean”, e indicó que aunque no todos los comportamientos radicales acaban en terrorismo, no ha conocido a ningún terrorista que no se haya radicalizado antes.

Rodríguez no quiso minimizar la amenaza actual porque persiste aunque no haya habido atentados graves. Y puso un ejemplo: Al Qaeda parece que ahora está en estado “durmiente”, pero “en cualquier momento puede enviar amenazas tangibles”.

Tampoco descartó que la zona del Sahel, en el norte de África, se convierta en santuario de los combatientes que quieran ir hasta allí a adiestrarse, como lo fueron Siria o Irak.

El mando de la Policía Nacional española abordó también el problema de los combatientes que retornan, entre ellos algunos que lo hacen desde los Balcanes, con lo que es más difícil detectarles al entrar por fronteras terrestres que a los que puedan hacerlo en las embarcaciones precarias que en España se conocen como pateras.

