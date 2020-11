Avery Bradley sobre firmar con los Heat: “Siempre sentí que encajaría aquí”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La estabilidad marcó los primeros años en la carrera deportiva de Avery Bradley. El escolta fue seleccionado en la 19ª posición del draft de 2010 por los Celtics y en Boston prolongaría su estancia hasta 2017. En verano de aquel año sería enviado a Detroit a cambio de Marcus Morris, un movimiento que también facilitaría la llegada a Massachusetts de Gordon Hayward.

Desde entonces, Bradley ha ido rebotando de equipo en equipo, siendo utilizado como moneda de cambio sin lograr asentarse en ninguno de sus nuevos destinos: Pistons, Clippers, Grizzlies y Lakers. Así, tras jugar para cuatro equipos distintos en los últimos tres años, el jugador recibió la llamada de los Heat con mucha ilusión. Los Bucks también estaban al tanto de su situación pero Pat Riley y Erik Spoelstra intercedieron para que hiciera las maletas rumbo a Florida.

“Siempre sentí que si alguna vez tuviera la oportunidad de jugar aquí, encajaría perfectamente”, declaró el de Tacoma tras acordar un contrato por dos temporadas y 12 millones de dólares. “Una vez se presentó la oportunidad supe que la aprovecharía. Estoy ilusionado porque siento que encajo aquí. Todos sabemos lo que significa ser un jugador de los Miami Heat y la pasión y la dedicación que se necesita para ser parte de esta cultura.”

La incorporación de Bradley aportará versatilidad defensa y tiro exterior al perímetro de los Heat. Durante el curso 2019-20 disputó un total de 44 partidos con los Lakers, promediando 8,6 puntos en 24,2 minutos. Sin embargo, no viajaría a la burbuja de Orlando para cuidar a su hijo.

Bradley siguió en todo momento la trayectoria de la franquicia angelina hasta el anillo, pero reconoció haber disfrutado mucho con el juego desplegado por Miami. “Disfruté viendo jugar a Bam y a Jimmy. Me gusta la dedicación de su juego y como afrontaron la adversidad. Esa cultura y esa atmósfera de equipo es algo de lo que cualquiera querría ser parte.”

Aunque de momento nadie le ha asegurado la cantidad de minutos de la que disfrutará en su nuevo equipo, Bradley ha adelantado ya las diferentes maneras en las que puede ayudar a cumplir los objetivos.

“Sé el impacto instantáneo que puedo tener en ese equipo. Estuve en las Finales del Este. Todavía no he tenido la oportunidad de jugar unas series por el campeonato. Puedo ayudar mucho en el lado defensivo, a cerrar partidos, aportar mi experiencia y liderazgo. Quiero liderar con el ejemplo cada día y mostrarlos a estos muchachos lo que se necesita, no solo para ser campeón del Este, sino de la NBA.”

Además, Bradley ha reconocido que intentará redimirse de sus vaivenes de los últimos años y demostrar que sigue siendo un jugador defensivo de élite en la NBA.

“Los últimos tres años han sido muy difíciles. Tuve muchos altibajos, perdí a mis padres y estuve en muchos equipos. Ahora veo esto como una bendición. Sé que será un buen año para mí. Voy a esforzarme al máximo y demostrar que soy un jugador de calibre All-Defense.”