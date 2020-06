Avanzan los trabajos de logística y protocolo sanitario para votaciones dominicanas en el exterior

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), sostuvo este lunes una reunión virtual de seguimiento con los presidentes y secretarios de las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral del Exterior (OCLEEs), a los fines de pasar balance de los trabajos en cada una de esas ciudades o demarcaciones sobre la organización de las elecciones del próximo 5 de julio.

A través de un comunicado, el organismo informó que, durante la reunión, cada representante de las OCLEEs expuso cómo va el proceso de capacitación electoral de los aspirantes a funcionarios de colegios electorales y la confirmación de los recintos electorales.

También, indicó que fue tratado todo relativo al pago de los seguros y los alquileres en los casos necesarios.

En ese orden, el órgano electoral señaló se pasó revista sobre la aceptación en cada una esas demarcaciones del protocolo sanitario que aprobó la Junta para las elecciones del 5 de julio

Entre los países que han dado su consentimiento para celebrar el proceso en su territorio están Estados Unidos, España, Puerto Rico y Aruba, mientras que Uruguay solicita de las autoridades electorales dominicanas la presentación de un plan sanitario que se aplicaría en la jornada electoral, en el marco de la emergencia sanitaria vigente por el COVID-19.

Por otro lado, Chile, Alemania y Reino Unido han dado a conocer que “prefieren no tomar” el riesgo de permitir esos comicios para no poner en riesgo las medidas que han tomado contra el virus, mientras que Holanda, Suiza, Curazao, San Martín, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago y Panamá no han respondido a la JCE en este sentido.

Los dominicanos empadronados en la diáspora son 595,879, según informaciones emitidas por la Junta Central Electoral.

Las elecciones presidenciales y legislativas, que inicialmente estaban previstas para el 17 de mayo, fueron postergadas a causa del coronavirus y si es necesaria una segunda vuelta se celebrará el 26 de julio.EFE

