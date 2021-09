Avanza Willy Adames en su recuperación de cara a su regreso con los Cerveceros

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El dominicano Willy Adames ingresó a la lista de lesionados el 5 de septiembre, luego de haber jugado durante un tiempo con molestias en el cuádriceps. Aún no tiene una fecha exacta para regresar.

El miércoles fue su primer día de elegibilidad para ser activado, pero aunque aún no está listo, tuvo un progreso importante al fildear roletazos en le Comerica Park previo al partido.

“No depende de mí, pero creo [que estoy cerca]”, mencionó el campocorto. “Como dije el otro día, estamos en un buen puesto y no tengo que apresurar nada. Creo que podemos tomar el tiempo que necesitemos para recuperarme por completo y regresar al 100%. Me siendo al 90% ahora. Me siento bien; los últimos tres, cuatro días han sido de carreras de velocidad y me he sentido mejor. Estoy contento por eso”.

La sesión en el infield fue algo bueno en su proceso de recuperación.

“Fue extraño tener el guante puesto”, confesó. “Se sintió bien. Extrañé fildear rodados. Cada vez siento mejor las piernas”.

