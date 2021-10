Avanza que el carro detrás te espera

¿A quién le ha pasado esto?

Estás en un tapón parada, hay mucho tránsito, justo en una calle de muchos residenciales y casas. Sucede que 4 carros para atrás hay una persona que va a doblar para entrar al parqueo de su casa. Osea a punto de llegar a su destino pero no puede doblar porque todavía no llega a su puerta exacta, le falta un poquito. Tú que desde adelante ves su intención de doblar, avanzas un poco más porque tienes espacio para eso, y sucede que el de atrás también avanza y los demás por igual. Y el que iba a doblar en su lugar de destino por fin lo logra, todo porque el que estaba delante decidió avanzar, dar el paso y pensar en los demás porque lo hizo con esa intención de ayudar al propósito del otro.

A mi justo me pasó ayer y comprendí que por nuestro avance, nuestras decisiones muchos otros alcanzarán su destino, su propósito. Hay gente esperando por ti para ellos lograr sus metas y no porque solo te esperan a ti sino que necesitan ver en ti esa iniciativa, necesitan ver en ti que realmente ese negocio funciona para ellos acceder y empezar desde cero. Eres pieza clave para el rompecabezas de la vida de otra persona, hay almas mirándote y aunque digas que nadie está pendiente de ti, créeme que lo están. Eres un punto de referencia para alguien más, eres ese testimonio que muchos están locos por escuchar, eres esa historia que impactará no solo tu vida sino la de muchos más.

Hoy toma la decisión de avanzar, de dar ese primer paso, de mirar hacia adentro, de comenzar ese plan de acción, de decir que si a esa oportunidad, de cerrar ese ciclo, de orar por primera vez, de emprender en lo que siempre has querido. Dios va contigo, Levántate y manos a la obra así como David le dijo a su hijo Salomón en 1 de Crónicas 28:20 Dijo además David a Salomón su hijo: Anímate y esfuérzate, y manos a la obra; no temas, ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo; él no te dejará ni te desamparará

A veces hasta es necesario mirar a tu alrededor, así como mire ayer en el tapón para poder entender que por mi accionar otro iba a ser bendecido e iba a llegar. Si necesitas hacerlo, hazlo, mira a tu alrededor, observa a los demás, pide ayuda de ser necesario, pero da un poquito para adelante, recuerda que el carro detrás te espera.

Escrito por Karla Patricia Zacarías Reinoso.

