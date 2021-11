Autorizan a Klay Thompson a entrenar con contacto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Las buenas noticias siguen llegando a la Bahía de Oakland pues, tras su espectacular inicio de 12-2 siendo líderes del Oeste, hoy mismo se ha informado que Klay Thompson tiene la autorización médica para entrenarse con pleno contacto mientras continúa con su rehabilitación de un desgarro del Aquiles sufrido en 2020.

Thompson ya ha participado en algunos partidillos internos de cinco contra cinco, informó ESPN tras el reciente triunfo ante Brooklyn Nets.

«El pasado lunes ya pudo jugar un cinco contra cinco, y este miércoles jugará otro», señaló Steve Kerr. «James Wiseman no ha recibido todavía el visto bueno, pero Klay sí lo tiene. Y tengo muy buenos informes sobre él y sigue avanzando. Una ausencia de dos años requiere mucho trabajo. No solo en la rehabilitación, también en el trabajo de resistencia, de fuerza… Pero es genial que ya pueda disputar los cinco contra cinco, pero ojo que no significa que pueda regresar la próxima semana. Simplemente está progresando muy bien», explicó.

La esperanza de los Warriors siempre ha sido que pueda regresar para el partido de Navidad, y viendo sus progresos ese objetivo podría estar más cerca que nunca.

«Es tremendo. Solo desde el punto de vista mental ya es muy bueno para él. Estamos deseando que vuelva. Sabemos lo que aporta. No esperamos que sea el Klay de 2018 de inmediato, pero se ha dejado la piel, y estoy deseando salir al campo junto a él», destacó su compañero Draymond Green.

«No conozco todos los detalles, pero le he visto entrenándose, y se le ve bastante bien. Sabía que había alguna razón para que se quedara en casa (no ha viajado con los Warriors), para aprovechar al máximo su periodo de rehabilitación, así que me alegra mucho saber que sigue avanzando», agregó Stephen Curry.

