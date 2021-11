AUTORITARISMO SANITARIO

La historia de la humanidad acumula hechos y circunstancias en los que hombres y mujeres (El orden de género es en estricto “respeto” al orden impuesto por los “POLITICOS” DE LA MODERNIDAD y/o LA ERA DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA) han sido víctima de vejaciones causantes de daños incalculables en su causa-efecto; en lo personal, se me ocurre poner de ejemplo la “excesiva protección sanitaria” impuesta por el Gobierno, que a todas luces es una medida de corte impopular, pues su imposición constituye una reiteración (También fue el norte del Gobierno anterior) de la FALTA DE AUTORIDAD que nos corroe y confunde, muy en particular, desde la aparición del COVID-19 (Excelente oportunidad para ganarse la mención de Buen Gobierno). La Organización Mundial de la Salud estableció el protocolo que debía observarse para proteger a los Humanos contra el COVID-19, en parte esencial, quedo resumido en TRES PASOS que debían cumplirse o imponerse, mientras la Ciencia estudiaba e investigaba para el logro una VACUNA que pudiera controlar su propagación-contagio y, eran y siguen siendo:

1. Uso de mascarilla (Cubrir nariz y boca) obligatorio.

2. Distancia entre persona de dos metros, obligatorio.

3. Higiene; lavarse las manos con agua y jabón constantemente al tocar superficie u

objeto (Su correcta observación, es obvio, no corresponde a la autoridad imponerla, solo la han de cumplir los hombres y mujeres con educación servida en cada hogar de hombres y mujeres con alto sentido de lo que es RESPONSABILIDAD SOCIAL).

Desde la oficialidad sobre la presencia del COVID-19 en territorio nacional, en base al gran trabajo y orientación constante de la Organización Mundial de la Salud, el gobierno anterior estableció el Estado de Emergencia (De reciente cesación) y difundió los protocolos a observarse con la entusiasta colaboración y participación de los sectores productivos del país (Y aún están en pie de lucha al lado de las autoridades). El cumplimiento del protocolo de los TRES PASOS (1., 2. Y 3., prescrito) nunca ha sido observado con la responsabilidad y firmeza que la crisis sanitaria que vivimos impone; y el gran responsable de ese incumplimiento ha sido el Gobierno anterior y el Gobierno actual; razón citable? Si, pues a la vista de los hombres y mujeres de toda la geografía nacional, la FALTA DE AUTORIDAD ha sido un diario vivir (Cabría decir muy bien, que desde la aparición de la ERA DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA – excepción, los siete meses del Maestro JUAN BOSCH GAVIÑO -, pero de momento, hago click en COVID-19) y para muestra podemos citar:

a) Donde estaba o está la autoridad que debió o debe obligar el uso de mascarilla a los que transitaban y aun transitan sin ella o con ella puesta en la “barbilla”.

b) Donde estaba o esta la autoridad que debió o debe obligar a las personas guardar distancia de dos metros cuando hacen fila a espera de servicios en instituciones públicas y privadas. También, ocurre en los lugares donde las sillas para espera se marcan “Favor no usar”…, una silla entre otra y, son usadas sin que aparezca una autoridad que ponga orden y le recuerde al antisocial que incumple el orden establecido en el lugar.

c) Si se ha previsto aplicar sanciones a los violadores del protocolo establecido en paso 1. y 2.; ¿dónde ha estado esa AUTORIDAD para aplicarla y dar ejemplo a los antisociales?

La falta de respeto a la población ha tocado fondo y es en lo relativo a la Resolución No. 0048 emitida por el Ministerio de Salud y Asistencia Social, mediante la cual se designan “Policías con Macanas Invisibles” a las entidades publicas y privadas para exigir a todo visitante la “Tarjeta de Vacunación” con la Cedula de Identidad y todo el que no la pueda presentar, no entra.

La aberrante Resolución 0048 es una burla a la inteligencia; ningún Laboratorio en este Planeta Tierra, ha logrado producir una VACUNA que pueda certificar como P R E V E N T I VAoCURATIVA paratratarelCOVID-19.

Lasestadísticasdemuertesen“RD VACUNATE” no son creíbles, pero de que han muerto muchas personas después de VACUNADAS, sin dudas que sí y también, son muchos los que se han contagiados de Covid- 19 después de las dos o tres dosis de vacunación aplicada; entonces porque la obsesión de imponer la obligatoriedad de vacunarse si el efecto “prevención” no lo contiene ninguna vacuna. El uso correcto de MASCARILLA y guardar DISTANCIA entre personas, es mucho más seguro y eficaz que los tres tipos de vacunas juntas, que en “RD VACUNATE” quiere obligar el Gobierno se sometan las personas que no quieren joder su organismo, haciendo uso de su genuino derecho de autodeterminación vital.

Ninguna de las vacunas aplicadas en “RD VACUNATE” tiene efecto “preventivo” y mucho menos “curativo”. En muchas explicaciones de expertos de la salud, han sustentado el concepto de que “la vacuna hace un efecto de reforzamiento para que el impacto del covid- 19 al penetrar un organismo infectado, no lo mate; yo agregaría, aunque lo deje convertido en una porquería…, en conclusión, las “vacunas contra el Covid-19” es como el “mejoral” aquel para un simple dolor de cabeza; entonces, ninguna autoridad puede obligar a todo hombre o mujer que no desee introducir en su organismo una sustancia que le resulta i n d e s e a b l e.

En conclusión, la Resolución 0048 es una flagrante violación al Articulo 38, entre otros, de la Constitución de la Republica Dominicana, el cual reza: “El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.

Mi solidaridad y respeto a los Abogados que en estos momentos de incertidumbre, se han lanzado en defensa de los DERECHOS HUMANOS en nuestra amada Quisqueya.

Con todo respeto y absoluta responsabilidad.

Ricardo Fabián.

