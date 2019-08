Autoridades también allanan apartamento de César Emilio Peralta (El Abusador)

View this post on Instagram

Desde tempranas horas de la mañana de este martes autoridades allanan la discoteca KUORA, ubicada en la Calle La Guardia, del sector Villa Consuelo del Distrito Nacional. Este establecimiento es del empresario César Emilio Peralta, alias “El Abusador”. Hasta el momento se desconocen las causas del allanamiento. #elnuevodiariord