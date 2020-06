Autoridades rescatan adolescente presuntamente explotada sexualmente en Juan Dolio

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO DE MACORÍS.-El Ministerio Público y la Policía Nacional rescataron este lunes a una menor de 15 años de edad en una residencia de Juan Dolio, donde presuntamente era víctima de explotación sexual por parte de un hombre de nacionalidad norteamericana a quien le impusieron medidas de coerción por su vinculación al caso.

Las autoridades explicaron que luego de obtener informaciones del hecho acudieron al lugar donde fue rescatada la adolescente, cuyo nombre se omite por razones legales, y procedieron con el arresto de cinco personas en el transcurso de la investigación, incluyendo el nacional norteamericano James Patrick Breslin, principal acusado del caso, así como de los también norteamericanos Paul Andrew Dittmar y Nicholas George Frataer, la dominicana Angie Esther Louis y el nacional haitiano Makendi Pierre, éstos cuatro últimos quienes presuntamente se desempeñaban como empleados en el lugar.

Informaron que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Pedro de Macorís, mediante la resolución penal número 341-01-2020-00363, le impuso al imputado James Patrick Breslin como medidas de coerción una garantía económica de RD$500 mil por compañía aseguradora, presentación periódica ante el Ministerio Público a cargo de la investigación e impedimento de salida del país sin previa autorización judicial, en tanto que en el caso de los demás imputados, el tribunal ordenó su libertad.

El Ministerio Público explicó que el caso es investigado por la Fiscalía de la provincia de San Pedro de Macorís con la asistencia de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, y la colaboración de la Dirección Central de Investigación de la Policía Nacional y el Departamento de Trata y Tráfico de Personas de esa entidad policial, así como del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y Misión Internacional de Justicia.

A través de un comunicado de prensa, la institución indicó que durante los allanamientos han sido ocupados celulares y otros aparatos electrónicos, documentos, así como varias pastillas de diferentes colores que se presume son de éxtasis.

Señaló que el grupo fue sometido a la justicia por delitos de trata de personas en la modalidad de explotación sexual que es sancionado por la Ley No. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como por violación del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley No. 136-03) y la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

El Ministerio Público indicó que continúan profundizando las investigaciones y dijo que siguen trabajando para garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en todo el país.