(VIDEO) Autoridades NYC llaman residentes estar alertas tras ataque Irán a bases EEUU

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Las principales autoridades de esta ciudad hicieron un llamado a sus residentes para que estén alerta tras el reciente ataque de Irán a bases militares estadounidenses en Irak.

Durante una rueda de prensa este miércoles, el alcalde Bill de Blasio, el comisionado de la Policía, Dermot Shea, y el comisionado de Inteligencia y Antiterrorismo, John Miller, sostuvieron que el departamento policial está tomando medidas adicionales de seguridad ante la posibilidad de cualquier amenaza a la urbe, señalando que es el blanco principal para un ataque terrorista en todo Estados Unidos.

“La policía de NY está monitoreando de cerca los acontecimientos en el Medio Oriente”. “No hay amenazas específicas o creíbles, estamos incrementando nuestros despliegues y ajustando nuestros recursos a través de la ciudad por precaución”, dijo Miller.

Tras la ejecución del general Qassem Soleimani, funcionarios de la ciudad señalaron que NY ha sido el principal blanco de terrorismo en el país al menos desde el 11 de septiembre de 2001.

La policía instauró una línea telefónica para reportar actividades sospechosas: 1-888-NYC-SAFE.

Algunos dominicanos preguntado al respecto en el Alto Manhattan, entre ellos Juan Manuel Torres, Alicia Méndez, Carlos Gutiérrez Rivera y Tomás Ruíz, no quisieron fotografiarse, pero coincidieron en señalar que confían en las autoridades de EE.UU para responder cualquier acto terrorista y en caso de suceder alguno en NY el mismo lo cometerían para down town y no para acá arriba.

Anuncios

Relacionado