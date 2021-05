Autoridades no dan con el paradero de Amaury Castillo a un año de su desaparición

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – A un año de la desaparición del joven Amaury Castillo, su familia aún mantiene la esperanza de que las autoridades puedan dar con su paradero.

Al principio de la desaparición de Amaury, su padre se quejó por lo poco diligente que ha sido la Policía con el caso de su hijo y manifestó que, aunque le decían que estaban investigando él sentía que no le estaban prestando la importancia que el caso amerita.

“Ellos están dizque investigando, pero yo me quejo porque tan lentas esas investigaciones, no han dicho nada, cuando yo les exigí que revisaran las cámaras del Olé, del 9-1-1 de esta zona, porque eso puede ayudar, el coronel me dice que esas cámaras del 9-1-1 ningunas funcionan”, agregó Mateo, el padre de Amaury el 22 de junio del año pasado.

Esta mañana un grupo de jóvenes se reunieron en la explanada del Parque Independencia, a modo de protesta pacífica en nombre de los casos de personas desaparecidas en República Dominicana y conmemorando un año desde la desaparición del joven Anaury Castillo.

Anaury Misael Castillo Lara, estudiante de término de derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), fue visto por sus parientes por última vez el 22 de mayo del 2020a las 5:00 de la mañana.

Ese día salió a ejercitarse por el kilómetro 15 de la autopista Las Américas, como acostumbraba a veces. Salió sin documentos y sin celular. Vestía un pantalón deportivo color gris, un t-shirt también color gris y tenis negro.

Si lo llegas a ver, por favor llamar al (829) 568-7578.

Relacionado