Autoridades haitianas mantienen cerrada su puerta binacional por Elías Piña

EL NUEVO DIARIO, ELÍAS PIÑA.- Las autoridades, comerciantes y el sindicato de choferes de camiones de Belladere Haití mantienen cerrado su lado de la puerta binacional que conecta con la provincia Elías Piña.

Los extranjeros dijeron que mantendrán la medida hasta que las autoridades dominicanas y haitianas tengan una reunión para solucionar el conflicto por la construcción de un canal en el río Masacre que pretende desviar agua a Haití.

De acuerdo a las informaciones obtenidas hasta el momento, el intercambio comercial fue nulo en la zona fronteriza por la comunidad el Carrizal del municipio Comendador.

Los haitianos se quejan de que los obliguen a registrarse en la base de datos biométricos, lo cuál supuestamente entienden que no es correcto.

“Nosotros los haitianos no queremos entrar y él (presidente Luis Abiander) da una obligación ahí para que nosotros nos registremos y hacer una tarjeta legal y eso no es nada legal, nosotros aquí somos haitianos de verdad, pero él no puede hacerlo así porque somos un país vecino”, manifestó un extranjero que no ofreció su nombre.

También rechazaron la prohibición de venta de varillas, cemento y otros productos impuestos por el Gobierno dominicano.

Otra queja es que a los haitianos que van de República Dominicana a su país, de manera voluntaria, cuando llegan a los chequeos supuestamente le están quitando mercancías cómo baterías, paneles solares y otros artículos, los cuales no se le entregan por “no tener una orden de compra”.

Presuntamente, tampoco le entregan una certificación de la incautación para luego conseguir órdenes de compra del establecimiento de donde fueron adquiridos los artículos.

Luego de un cierre total de la frontera dispuesto por República Dominicana como una forma de que se detenga la construcción el citado canal en el río Masacre, el Gobierno dispuso la apertura de los corredores comerciales el miércoles pasado, pero los haitianos mantuvieron cerrada la puerta y no cruzaron al país vecino, como tampoco lo hicieron el día siguiente ni el viernes, cuando se suponía que se produciría la reapertura del mercado.

Mientras, República Dominicana asegura que la obra se construye sin los criterios técnicos de rigor y de que viola el Acuerdo de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje firmado por ambas naciones en 1929, Haití ha reiterado que continuará con la misma porque servirá para dotar de agua a zonas agrícolas.

