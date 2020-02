Autoridades extreman medidas sobre Weinstein para evitar que se autolesione

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Las autoridades penitenciarias de Nueva York están tomando medidas especiales para vigilar al productor Harvey Weinstein, quien se encuentra en una unidad del hospital para presos, para asegurarse de que no se autolesione, por lo que analizan ingresarlo en una cárcel especial.

Weinstein fue ingresado en el hospital neoyorquino de Bellevue, el pasado lunes aquejado de palpitaciones cardíacas unas horas después de que concluyera su juicio por abusos sexuales con el veredicto del jurado, que lo declaró culpable de dos delitos por los que se enfrenta a un mínimo de 5 años de cárcel y un máximo de 29.

Pendiente de conocer su sentencia, que el juez ha fijado para el próximo 11 de marzo, el productor está vigilado en todo momento por un equipo de funcionarios de prisiones, que incluye a agentes especializados de emergencias para asegurarse de que “no se autolesione”, según publica este miércoles el medio digital The City.

El productor, de 67 años, fue declarado culpable de dos de los cinco cargos que le imputaba la Fiscalía: uno de acto sexual criminal en primer grado, que acarrea entre 5 y 25 años de prisión, por practicar sexo oral a la fuerza a la ayudante de producción Mimi Haley en 2006; y otro de violación en tercer grado, penado con máximo 4 años, contra la aspirante a actriz Jessica Mann en 2013.

El presidente de la Asociación de Directores Adjuntos de Cárceles, Joe Russo, dijo a The City que el caso de Weinstein es de “alto perfil” y “no se le puede poner con cualquiera”, por lo que se ha cerrado la unidad entera del hospital para evitar que se encuentre con algún otro recluso y siempre va escoltado de un funcionario cuando se desplaza.

Se esperaba que el productor fuera trasladado a Rikers Island, uno de los mayores complejos carcelarios de EE.UU. situado en una isla de Nueva York y que no goza de buena fama, a un área destinada a casos notables o a presos con problemas de salud, en cuyo caso Russo afirmó que se dispone de espacio suficiente para alojar solo a Weinstein en una unidad.

No obstante, y aunque la última palabra sobre su destino es del Departamento Correccional del estado, las autoridades barajan enviarlo a una prisión fuera de la ciudad de Nueva York, en los condados de Nassau, Suffolk, Westchester o Albany, indicó Russo.

Por su parte, el diario The New York Post, que cita una fuente carcelaria, señala que las autoridades no quieren que se repita un “incidente como el de Jeffrey Epstein”, el magnate financiero acusado de tráfico sexual de menores que se suicidó el verano pasado en su celda mientras esperaba a que comenzara su juicio en Nueva York.

