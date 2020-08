Autoridades activan búsqueda de “Cara de padre” supuesto organizador de viaje naufragó en Nisibon

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Armada Dominicana y la Policía Nacional activaron este viernes la búsqueda de un buzo al que vinculan en la organización del viaje en yola que naufragó en aguas del mar Caribe con 17 personas a bordo, de las cuales hay cinco desaparecidas.

La búsqueda se hace por las vías terrestres, marítimas y aéreas, gracias a un helicóptero enviado por la Fuerza Aérea Dominicana a petición de la Defensa Civil de Nisibon, La Altagracia.

El supuesto organizador y quien capitaneó la embarcación de 24 pies de esloras solo fue identificado con los motes de “Bienbe” y “Cara de Padre”, nativo de Miches.

Cara de Padre” habría sido el primero en salir a tierra desde unas ocho millas náuticas, más de 14.8 kilómetros de distancia.

“Es el capitán del viaje de los 17 que naufragaron, él está huyendo y no ha querido decir nada para saber por dónde buscar a los demás perdidos. Es un criminal porque él sabía que no iba a poder llegar, y algunos de los rescatados dicen que la yola se estaba hundiendo y él no hizo caso porque él es buzo y se podía salvar”, dijo Ana Díaz, hermana de uno de los desaparecidos.

Los pasajeros del viaje en yola pagaron entre mil y mil 500 dólares cada uno, según familiares de los desaparecidos.