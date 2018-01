Autor de libro sobre Donald Trump dice está “cómodo en todo sentido”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- Michael Wolff es un provocador. Se dice que le encanta la trifulca y que considera que lo único peor que estar bajo los reflectores es no estar bajo los reflectores.

Ya no tiene por qué temer que le suceda esto último.

Su libro incendiario sobre la presidencia de Donald Trump, que acaba de aparecer, se basa en lo que él asegura fue el acceso sin trabas al Ala Occidental, el lugar de la Casa Blanca donde se encuentran los despachos del presidente y sus colaboradores más estrechos, y más de 200 entrevistas, incluso unas tres horas con el mismo Trump. Pone violentamente al descubierto lo que parece una guerra inevitable entre el presidente amante de la publicidad y su ex asesor Steve Bannon, quien en largas citas describe al mandatario, su familia y sus colaboradores en términos poco halagüeños. Los abogados de Trump enviaron cartas a Wolff y la editorial, así como a Bannon, para que desistan de la publicación y de hacer declaraciones. Lejos de hacer caso y demorar la publicación de “Fire and Fury: Inside the Trump White House” (Fuego y furia: la Casa Blanca de Trump por dentro), la editorial adelantó la aparición del libro al viernes debido a la “demanda sin precedentes”.

“¿Adónde envío la caja de bombones?”, se preguntó Wolff con sorna al ser entrevistado por la NBC. Antes había tuiteado, “Gracias, señor presidente”.

Trump tuiteó el jueves por la noche que el libro de Wolff era pura ficción basada en fuentes inexistentes.

“¡Autoricé acceso Cero a la Casa Blanca (en realidad lo rechacé muchas veces) para autor de libro falso! Nunca hablé con él para el libro. Lleno de mentiras, tergiversaciones y fuentes que no existen. Vean el pasado de este tipo ¡y vean lo que sucede a él y Steve el Torpe!”, escribió Trump. La vocera Sarah Huckabee Sanders dijo que la Casa Blanca había rechazado una veintena de pedidos de una entrevista con Trump.

El autor respondió en la NBC: “Claro que hablé con el presidente. Si él comprendió que era una entrevista o no, no lo sé. Pero sin duda no fue bajo la condición de anonimato”. Wolff dijo que habló con Trump un total de tres horas durante la campaña y después de la juramentación. Añadió que tiene sus grabaciones y apuntes y se siente “absolutamente cómodo en todo sentido con todo lo que he escrito en el libro”.

“Mi credibilidad es puesta en duda por un hombre que tiene, quizás, menos credibilidad que cualquier otro que haya caminado sobre la tierra”, dijo Wolff.

El autor ha dado algunos argumentos a los aliados de Trump al reconocer en la introducción que no pudo resolver algunas discrepancias entre distintas versiones en una Casa Blanca desgarrada por las rivalidades.

“Muchas, a la manera trumpiana, son descaradamente falsas”, escribe Wolff acerca de ciertas versiones. “Esos conflictos y esa laxitud con la verdad, cuando no con la realidad misma, son un hilo conductor del libro”. Dijo que optó “por una versión de los sucesos que creo verídica”.

