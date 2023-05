Austin Reaves temió que un meme rompiera su relación con LeBron

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Las redes sociales pueden ser una herramienta peligrosa en manos de un adolescente, más aún de un adolescente que en unos años va a convertirse en una figura relevante. Nadie publica en su cuenta pensando en el impacto que puede tener esa publicación 11 años después, y Austin Reaves ha sido uno de los jugadores de la liga en descubrir recientemente el peligro que ello conlleva.

Y es que durante el pasado mes de marzo, un meme compartido por el base en 2012 salió a la luz y comenzó a hacerse viral, haciendo al de los Lakers temer por el impacto que pudiera generar en el vestuario. ¿El motivo? Era un meme que se burlaba de su ahora compañero LeBron James.

Austin Reaves posting this on Facebook in 2012 and now LeBron is his teammate 😅 pic.twitter.com/wdIZ8zT6Nk

— PointsBet Sportsbook (@PointsBetUSA) March 13, 2023