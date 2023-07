Austin Reaves: «Defender a Curry fue un infierno»

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Austin Reaves se doctoró en la liga durante los pasados playoffs, en los que dejó grandes actuaciones que le consagraron como uno de los jugadores emergentes de la competición. No obstante, el escolta conoció también la cara amarga de una mayor responsabilidad en la serie ante Golden State, en la que a ratos tuvo que encargarse de defender a Stephen Curry y sufrir en sus carnes la dificultad de dicha labor. En su reciente visita a Showtime Basketball, el podcast de Matt Barnes y Stephen Jackson, ha podido recordar la experiencia y los problemas que le generó.

«Honestamente, fue un infierno» afirmó. «La manera en que se mueve sin balón y la manera en que el sistema del equipo lo aprovecha hace que no puedas relajarte ni un segundo. Recuerdo pasarme los dos primeros partidos de la serie corriendo detrás de él y de Klay y luego en ataque era incapaz de meter un tiro. Todo el mundo me preguntaba por qué y era tan sencillo como que no me quedaban fuerzas».

«La forma en que Steph afronta los partidos es especial» continuó. «Tiene una manera única de leer e interpretar el juego. Fue muy divertido jugar contra ellos y estoy muy contento de haber ganado, pero defenderle es un infierno».

Lo cierto es que los Lakers hicieron un gran trabajo a la hora de contener a Curry, cuyos 26,7 puntos y 34,3% de acierto en triples pueden considerarse datos pedestres para él. Hombres como Jarred Vanderbilt hicieron un gran trabajo a la hora de obligarle a tener menos balón de lo habitual y Davis consiguió proteger la pintura para reducir su capacidad de anotar tras penetración, haciendo que el infierno por del que habla Reaves diese sus frutos y mereciese la pena.

