Aunque no juega, José Iglesias pone de su parte en Boston

EL NUEVO DIARIO, BOSTON — Cuando José Iglesias era novato con los Medias Rojas en el 2013, no pudo ser parte de los Patirrojos que ganaron la Serie Mundial aquel año, ya que fue canjeado a los Tigres en julio como parte de un canje entre tres clubes que envió a Jake Peavy a Boston.

En el 2021, tras ser dejado en libertad por los Angelinos el 3 de septiembre, el torpedero cubano fue firmado tres días después por unos Medias Rojas que se encontraban en una crisis de jugadores debido a un brote de COVID-19. Iglesias fue crucial para los bostonianos en el último mes de la campaña regular, primero sustituyendo a Xander Bogaerts en las paradas cortas y luego encargándose de la segunda base, una posición que tuvo que aprender prácticamente “sobre la marcha”.

Pero al ser agregado al roster de los Patirrojos después del 31 de agosto, Iglesias no era elegible para jugar en la postemporada. De cualquier manera, todos los días se le ve al oriundo de La Habana tirando, practicando y compartiendo con los integrantes de los Medias Rojas, que ahora mismo disputan la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Astros. Iglesias es tan parte del grupo que aunque no es un jugador activo, es el encargado de empujar el carrito que pasea al autor de cada jonrón en el dugout, la particular celebración de Boston este año.

“Ha sido una bendición poder estar aquí primero con ellos, poderlos ayudar en el día a día”, dijo Iglesias. “La verdad es que me siento muy orgulloso”.

Los aportes de Iglesias en Boston durante las últimas semanas de la temporada regular fueron cruciales. Al bate, tuvo una línea de .356/.406/.508 con cuatro dobles en 23 partidos y 64 veces al bate.

“Sin él, no sé si estaríamos aquí”, dijo el manager de los Medias Rojas, el puertorriqueño Alex Cora. “En cuanto a comunicación, comprensión del juego, observar el juego y mantenerse enfocado, ha sido grandioso”.

Cuando Christian Arroyo — el hombre que al final sustituyó a Iglesias como intermedista de los Medias Rojas a partir de los playoffs — realizó un importante toque de sacrificio en el decisivo noveno inning para dejar en el terreno y terminar de eliminar a los Rays en el Juego 4 de la Serie Divisional el 11 de octubre, se le dio crédito a Iglesias por afinar la técnica de Arroyo en ese sentido.

“Sé el coach que es para nuestro equipo ahora mismo”, dijo Cora. “Está aquí. Sabe que no va a jugar, así que de alguna manera tiene que hacer un impacto. Él piensa así y es lo que está haciendo. Ha sido increíble y me encanta el hecho de que siempre habla de béisbol.

“Sé que quiere ganar un anillo de Serie Mundial y está poniendo de su parte”.

Claro está que para Iglesias, hay sentimientos encontrados. Al igual que hace ocho años, no tendrá la oportunidad de ser parte activa de un equipo de Boston que aspira a lo más alto.

“Definitivamente, me gustaría estar en el terreno”, dijo. “Pero a la misma vez, me siento parte de este equipo de cualquier manera. Creo que lo más importante ahora mismo no soy yo. Lo más importante es ganar el juego de hoy, ganar la serie y tratarlo un día a la vez”.

