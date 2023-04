Aun superando a Nolan Ryan, Ohtani cree que puede seguir mejorando

EL NUEVO DIARIO, ANAHEIM.- Con un rico repertorio de rectas de 100 millas por hora, sliders venenosos, punzantes rectas cortadas e invisibles rectas de los dedos separados entre los siete pitcheos que tiene a sus disposición, no sorprende que la polifacética estrella de los Angelinos, Shohei Ohtani, haya estado prácticamente imbateable durante sus primeras aperturas del año.

Ohtani concretó una brillante tercera apertura el martes, amarrando a los Nacionales a apenas un hit durante siete entradas en blanco, en el triunfo de Los Ángeles-Anaheim por 2-0. Además, lo volvió a hacer a pesar de no contar con su mejor control, al dar cinco bases por bolas y propinar un bolazo a un bateador. Pero terminó ponchando a seis y encontrando la manera de salir de aprietos.

Ohtani mejoró su récord a 2-0 con efectividad de 0.47 con 24 ponches en 19 entradas en un total de tres salidas en lo que va de la presente temporada, su última antes de ingresar a la agencia libre. Pero Ohtani está lejos de sentirse satisfecho, mencionando que ha otorgado 12 boletos en el año.

“Si miras los resultados en el papel, lucen bien, pero realmente no he tenido muchos innings de 1-2-3”, señaló Ohtani. “Siento que el único problema ahora son los boletos. Es extraño, porque me he sentido bien. No me hubiese imaginado estar permitiendo tanto”.

Pero incluso con las bases por bolas, Ohtani impuso un récord para la franquicia de los Angelinos, después de permitir dos carreras o menos en su décima apertura consecutiva, superando la marca anterior de Nolan Ryan, quien lo logró entre 1972 y 1973. Y, al irse de 4-1 en el plato, Ohtani batea .300/.404/.575 con tres jonrones, dos dobles y ocho empujadas en 11 juegos.

Para profundizar en su dominio como lanzador, los bateadores le batean .100 (de 60-6) en lo que va de año, con apenas dos extrabases – un par de dobles. Su OPS de .979 como bateador es .566 mayor al que permite como monticular (.413).

Además, se ha embasado en los 11 partidos en los que ha participado en el 2023 y lleva una seguidilla de 34, contando la campaña pasada, con lo que empata el sexto lugar de la racha más larga en la historia de la franquicia.

“Añadió más movimiento a sus pitcheos”, mencionó su manager Phil Nevin. “Los ajustes que está haciendo en los juegos y entre sus aperturas son algo que hacen los grandes lanzadores. Obviamente, él es parte de esos muchachos. Siempre está buscando cómo mejorar. Hizo unos pitcheos esta noche que yo no había visto”.

Relacionado