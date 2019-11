Aumento de coberturas PDSS

Hasta aquí todo se ve muy bien, sin embargo parece que el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), solo atina a dar seguimiento a un protocolo preestablecido sin apuntar en su agenda que el problema no está en dar más cuartos a las Clínicas y Médicos, sino en revisar la cantidad de dinero que los galenos cobran por concepto de diferencias en las consultas, realmente es una cantidad exorbitante con relación a lo contratado por las ARS y los profesionales de la medicina; lo peor a todo esto que no solamente en las consultas, sino en todos los procedimientos quirúrgicos o no quirúrgicos.

Con mucho beneplácito reciben los Afiliados al plan básico de salud la noticia del aumento de coberturas al Plan de Servicios de Salud (PDSS), dónde los mismos tendrán cubierto el costo de habitación por internamiento en las clínicas hasta 2,040 pesos diarios, disfrutando de un aumento de 300 pesos diarios y los médicos recibirán 500 pesos por concepto de las consultas que ofrecen a los pacientes afiliados a la Seguridad Social, para un aumento de 200 pesos más en las tarifas.

Además de las coberturas anteriores los pacientes con discapacidad permanente tendrán la oportunidad de adquirir una silla de ruedas y los niños con parálisis cerebral tendrán acceso a coches especializados.

A partir de hoy inicia la aplicación en todos los prestadores del sistema, el cual está contemplado en la resolución 225-2019 emitida por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 482-07 del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).

La nueva disposición del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) trae consigo nuevas coberturas que incluyen 36 nuevos procedimientos, entre los cuales hay tres tipos de Biopsias, 11 nuevos medicamentos ambulatorios del cuadro básico, dos medicamentos de alto costo, dos medicamentos de rehabilitación.

Con relación a los aumentos que hemos experimentado en los medicamentos no ha resultado suficiente que en años anteriores incrementara de 3,000 pesos a 8,000 pesos y que ahora se incluyan 11 nuevos medicamentos ambulatorios del cuadro básico, porque los médicos indican todo, menos los que están incluidos en la Seguridad Social, constituyendo esta práctica un perjuicio para los pacientes de bajo recursos.

En fin, nos gustaría ver un sistema que en verdad funcione, que los más necesitados tengan atenciones reales y de calidad, ya que la salud es un derecho que todos deben tener, sin importar el estatus social.

Anuncios

Relacionado