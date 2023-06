Aumentan a 60 los muertos por el grave alud en una zona andina de Ecuador

EL NUEVO DIARIO, QUITO. – A 60 se elevó el número de muertos por un grave alud que a finales de marzo asoló la población de Alausí, en el sur andino de Ecuador, y cuyas labores de rescate se mantienen ante la magnitud del desastre, informó este viernes la Fiscalía General del Estado.

«Se incrementa a 60 el número de personas fallecidas en el deslave de Alausí», confirmó el Ministerio Público en un mensaje de Twitter.

Comentó que en esta jornada los equipos de búsqueda y rescate del cuerpo de Bomberos y de la Secretaría General de Riesgos (SGE) hallaron cuatro cuerpos que han sido identificados como Elena Y., Angelino C., Guillermo C. y Marlon C.

Según las autoridades, las labores de búsqueda continuarán porque se presumen que aún puede haber cuerpos bajo los escombros de personas que hasta ahora figuran como desaparecidas.

El corrimiento de tierra sepultó al menos 57 casas de un par de barrios de Alausí, así como otros espacios públicos como el estadio municipal de fútbol.

El alud provocó más de 1.000 damnificados y 581 afectados, producto de otros 163 inmuebles que quedaron afectados o en riesgo de ser golpeados por un nuevo alud, lo que obligó a evacuar 5 barrios de Alausí.

Desde el pasado 10 de abril se elevó el nivel de alerta en la zona y pasó de «amarilla», de precaución, a «naranja» ante la posibilidad de que ocurra otro evento similar.

En las primeras labores de rescate participaron 54 militares, 41 bomberos y 34 policías, así como decenas de funcionarios de entidades públicas, que brindan apoyo a las víctimas.

Relacionado