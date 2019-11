VIDEO: Aumentan a 5 los fallecidos en un accidente ocurrido anoche en La Vega

View this post on Instagram

‪Cinco personas perdieron sus vidas al originarse un choque en la autopista Duarte a la altura del kilometro 9 tramo La Vega, con Bonao.‬ ‪Se trata de Geronimo Antonio Arias de 28 años el cual residia en Licey al Medio Santiago,igualmente,Andy Lantigua de nacionalidad Norteamericana de 33 años, Francisco Osvaldo de León Ozoria.‬ ‪#elnuevodiariord ‬