Aumenta un 400 % permisos extracción de materiales no metálicos y obligan compra adelantada

Empresarios mineros exigen al Ministerio de Medio Ambiente revisar estas medidas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Unión Empresarial Dominicana (UED), denunció que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales aumentó en un 400 % los permisos temporales para la extracción de materiales no metálicos, se niega a otorgarlos de manera definitiva y les obliga a pagar por un mínimo de quince mil metros cúbicos por adelantado, cantidad altamente excesiva para el pequeño y mediano empresario.

Diorys Pol, vicepresidente del organismo, detalló que el costo mensual del permiso provisional se incrementó de 60,000 a 240,000 pesos de “un golpe y porrazo”, mientras se niegan a otorgar las licencias definitivas por las que sólo en los estudios de impacto ambiental, se invirtió hasta un millón de pesos.

Aseguró que esta irracional medida impactará negativamente, además de los empresarios del sector, a todas las construcciones viales y civiles de la República.

“Los precios se incrementarán considerablemente al consumidor final, que es el mismo Gobierno y particulares, ya que no podemos asumir los altos costos,” sostiene.

Pol además denunció que las empresas pequeñas y medianas, son víctimas de acciones arbitrarias por parte del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), afectando su operatividad.

Explicó igualmente, que los permisos provisionales otorgados por el Ministerio de Medio Ambiente, se atrasan debido a la falta de conocimiento del tema de parte del personal del área y la burocracia.

“El método es altamente burocrático e infuncional, estimula la corrupción, nos siguen obligando a pagar por adelantado los quince mil metros cúbicos, aunque no vendamos esa cantidad al mes, tenemos temor de hacer inversiones porque en cualquier momento engavetan tu carta y no puedes operar y por consiguiente te quedas sin empresa y con fuertes deudas, no hay garantías para seguir apostando al sector”, agregó Pol.

La UED demanda de Medio Ambiente ejecutar un plan de manejo integral, que verdaderamente proteja los recursos naturales y ser un ente facilitador del sector empresarial que impulsa la economía nacional.

A su vez que se otorguen las licencias definitivas y que el cobro sea proporcional a las ventas.