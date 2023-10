Audrys Nin Reyes: “Es mi sueño ser medallista olímpico”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Audrys Nin Reyes arribó este jueves a la República Dominicana con la medalla de oro panamericana colgada del cuello y con la mirada puesta en cumplir su sueño de coronarse en los próximos Juegos Olímpicos París 2024

“Estoy feliz de estar aquí en mi tierra, la República Dominicana, ahora nos vamos a concentrar en sanar todas las lesiones y molestias y concentrarnos en los Juegos Olímpicos”, expresó Nin Reyes al llegar al país por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

“Es mi sueño ser medallista olímpico. Siempre he soñado estar en el pódium a nivel olímpico y solo falta seguir trabajando para que se cumplan los sueños”, dijo el doble monarca panamericano.

“Lo que me faltaba era tener el paso ahí dentro y ahora lo único que me falta seguir trabajando y que Dios me dé la sabiduría para tener una buena actuación en París, ya lo otro viene por añadidura” indicó al sobre sus expectativas para París 2024.

Nin Reyes recibió una calificación de 14.466, similar a la puntuación otorgada por los jueces al brasileño Arthur Mariano (14.466), pero al realizar una mejor ejecución en la rutina, los jueces otorgaron al dominicano el primer lugar, por encima de su rival.

Con este triunfo el veterano gimnasta retuvo el título de campeón en la modalidad salto del potro en las competencias de gimnasia artística, mismo que conquistó en la edición celebrada en 2019 en Lima, Perú.

Nin Reyes detalló el duro proceso que tuvo que enfrentar para alcanzar en suelo chileno, el boleto que lo llevará a los Juegos Olímpicos en la capital de Francia.

“Fue bastante tiempo de mucho entrenamiento, de mucho dolor, tener que entrenar día tras día para un objetivo. Tener que ir a varias copas mundiales de fogueos, a varias competencias para ir adaptándonos, manejando nuestra mente y nuestro cuerpo y de verdad que ha sido un sacrificio bastante fuerte, pero lo logramos gracias a Dios”, explicó el exitoso gimnasta dominicano.

Sobre el proceso a ejecutar de cara a su compromiso olímpico, Nin Reyes dijo que, junto a su equipo de trabajo, van a seleccionar los aparatos y elementos para lograr una mejor participación en París 2024.