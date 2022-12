Audo Vicente: “No voy a obligar a nadie a vestir la camiseta de los Tigres”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-“En este parque estarán los que tienen identificación con el Licey, los que sienten el deseo de estar aquí. Yo no voy a obligar a nadie a vestir la camiseta de los Tigres”, precisó el gerente general de los Tigres del Licey, Audo Vicente, quien dio a conocer detalles por movimientos en el roster del equipo azul.

Vicente, también afirmó que le llena de satisfacción el gran comienzo del conjunto azul en esta temporada, sin embargo, entiende que aún quedan cosas por hacer.



“Todavía falta, estamos jugando para clasificar en el primer lugar. Pero me alegra el hecho de que tengamos un récord positivo hasta el momento, que refleja el buen trabajo que se ha estado haciendo.”



“Apostamos a que el equipo siga jugando bien y mejorar algunos aspectos como nuestra defensa”, añadió.

Nuevas integraciones



El conjunto anunció la contratación del receptor colombiano Jorge Alfaro, quien se estará integrando en los próximos días. En su recién concluida temporada con los Padres de San Diego, el jugador de 29 años, bateó siete cuadrangulares y 14 dobles con 40 carreras impulsadas en 256 turnos oficiales.



“Nadie duda de la calidad de bateador que es Alfaro y ningún jugador tiene que salir de roster. Quintana también está por aquí y posiblemente llegan más, porque no vamos a traer un refuerzo para que se prepare de emergencia”, dijo Vicente.



“Todo lo que está pasando ha sido planificado. Es mejor tener a alguien en noviembre que esté listo para jugar, que salir en diciembre a buscar a un jugador que tiene meses sin ver acción”, agregó.



En el caso de Diego Castillo, anunció que se espera la respuesta de los Marineros de Seattle, luego de solicitar un permiso por 15 entradas.



Sin embargo, la organización de Seattle aprobó la participación de Juan Then quien se encuentra en la capital y se presentará en los próximos días para trabajar con los coaches de pitcheo y prepararse para su debut con los Tigres.



Por su parte, se refirió a la situación del lanzador Deivi García: “Él estuvo durante cuatro días consecutivos de lluvia, se rompió un poco su rutina y por eso decidió partir para prepararse”.



Estados de salud



El gerente desmintió los rumores de posible brote de COVID-19 en el clubhouse del equipo: “Sería irresponsable de nuestra parte que alguien tenga el virus y lo ignoremos. Nosotros no tenemos por qué ocultar casos como esos.”



“Como gerencia implementamos un protocolo de salud donde se toman las medidas necesarias con aquellos que tengan algún síntoma, se hacen las pruebas pertinentes y se mantienen en reposo”, añadió.



“José Offerman y Pablo Reyes tienen días fuera de acción debido a un virus gripal. Estarán de regreso en los próximos días al presentar mejoría.”







