Audo Vicente dice Licey actuará siempre que involucrados en el torneo violenten los reglamentos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO .- El gerente general del Club Atlético Licey, Audo Vicente, compareció ante los medios de comunicación la tarde de este viernes 16 de diciembre, en el que realizó algunos señalamientos sobre diversos temas de interés que involucran al conjunto azul, entre ellos la confiscación del partido del pasado 6 de noviembre ante las Águilas Cibaeñas.

Vicente aclaró que el Club Atlético Licey no tiene ningún tipo de diferencias con otra organización de la Lidom, salvo la competencia en el campo de juego, pero esta organización hará todo lo humanamente posible y dentro de la legitimidad, siempre que algún involucrado en la industria proceda de manera ilegal y afecte o violente los reglamentos.

En su alocución el ejecutivo azul reveló que “Jair Camargo culminó su contrato con nosotros. Los Mellizos de Minnesota le trazaron un plan de descanso, puesto que el colombiano estará en busca de un puesto en los entrenamientos primaverales”.



Sobre Juan Soto



Afirmó que conversa muy a menudo con el jardinero de Grandes Ligas y dijo que no está claro si Soto estará listo para estar en el campo con los Tigres a partir del lunes, aunque afirmó que el jardinero de 24 años tiene serias intenciones de colocarse la camiseta de los Tigres en el round robin.



Sobre los importados



Vicente señaló que el jardinero Alex Call cumplió su contrato con los felinos, pero aseguró que tanto los abridores Steve Moyers y Brooks Hall, así como el relevista Justin Grimm, se quedan en el país. También indicó que está trabajando para conseguir un permiso extra del utility Miles Mastrobuoni. Además, añadió que el departamento de operaciones de béisbol trabaja arduamente para cubrir los espacios de los jugadores extranjeros que se marchan.



Sobre los jugadores nativos



“Todos nuestros jugadores nativos se mantienen con nosotros, no tenemos ninguna novedad en ese sentido hasta el momento”, agregó Vicente, ante la interrogante de si algún jugador de la reserva tiene restricciones.



Indicó que el único jugador que culmina su actuación es el relevista derecho Carlos Vargas, quien no continuará con el club puesto que su contrato de trabajo fue cedido por los Guardians de Cleveland, pero el diestro fue adquirido por los Diamondbacks de Arizona mientras lanzaba con el conjunto azul.



