Audo Vicente considera “fluida” segunda reunión con directiva del Licey

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exdirigente de varios equipos de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) y hoy scout de los Marineros de Seattle, Audo Vicente, se reunió este martes por segunda vez con la directiva de los Tigres del Licey, equipo que busca un gerente general, tras la renuncia de Junior Noboa.

“Fue una reunión fluida, amena, positiva considero yo, la que sostuve con la directiva de los Tigres del Licey”, dijo Audo vía telefónica a El Nuevo Diario.

“Tratamos tema profesionales, diferentes áreas y escenarios. Con esta segunda reunión-entrevista culmina mi proceso, ellos (Licey) imagino deliberarán en unos días sobre el posible gerente”, expresó Audo, quien señaló que en lo personal que la directiva azul lo tome en cuenta para él es satisfactorio.

Aunque su proceso terminó, argumentó que el encuentro fue fructífero, “pero no tenemos nada concreto”.

Comentó a este redactor que no pudo estar en la gerencia azul en la temporada que recién culminó porque su organización de Estados Unidos no se lo permitió por “el COVID-19”.

Cuestionado sobre si en algún momento ha pensado volver a dirigir algún equipo en el torneo otoño-invernal, Audo, quien ha estado en varios equipos como capataz, resaltó que “por el momento creo que no, aunque no puedo decir que no volveré a hacerlo (dirigir). Mi organización me ha promovido como coordinador de scout en Latinoamérica, por lo que entienden que puedo probarme en una oficina gerencial”.

Audo fue campeón con Licey en el torneo 2016-17, pero no regresó para el siguiente torneo.

No solo Audo ha estado paseándose en la oficina de los Tigres del Licey, nombres como Rafael Pérez, exdirector de MLB en el país, Carlos José Lugo, asistente de la gerencia azul, han sido entrevistado para el puesto de gerente general.