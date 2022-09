Auditorías requeridas por el Ministerio Público

A lo largo de los últimos años ha sido una costumbre que el Ministerio Público solicite a la Cámara de Cuentas la realización de investigaciones especiales o auditorías. Por lo regular, el Ministerio Público realiza este tipo de peticiones cuando ha iniciado una investigación penal, y desea sustentar la formulación de un futuro sometimiento judicial.

A partir de que la Cámara de Cuentas es un órgano extrapoder que, según el art. 248 constitucional, “goza de autonomía administrativa, operativa y presupuestaria”, surge la siguiente interrogante: ¿Está obligada la CC a realizar auditorías o investigaciones especiales a requerimiento del Ministerio Público?

La respuesta es no. Esto se debe a que la CC realiza su función fiscalizadora en base a un plan anual de auditoría aprobado por su pleno. En adición, al ser un órgano extrapoder e independiente, solo se limita a cumplir con las atribuciones que le confiere la Constitución, la Ley 10-04 y su reglamento.

En los únicos casos en que la CC se encuentra en la obligación de realizar investigaciones especiales o auditorías a solicitud de un tercero, es a requerimiento de una o ambas cámaras legislativas acorde con el art. 250.5 de nuestra carta magna y el art. 60.3 del reglamento 06-04 de aplicación de la Ley 10-04.

Ahora bien, aunque la CC no esté en la obligación de realizar auditorías o investigaciones especiales a requerimiento de terceros, a excepción de solicitudes de las cámaras legislativas, esto no quiere decir que tanto el Ministerio Público como cualquier persona física o jurídica no puedan hacer solicitudes de este tipo.

El reglamento 06-04 de aplicación de la Ley 10-04 en su art. 32 párrafo I, indica que se “realizarán auditorías no contempladas dentro del Plan Anual, cuando sean solicitadas por los incumbentes de las Instituciones Públicas y de aquellas que reciban o manejen recursos del Estado, actuando en base a denuncia pública. En ambos casos tal iniciativa deberá contar con la aprobación del Pleno”.

Asimismo, el art. 34 del referido reglamento prevé que, “la iniciativa de la actividad fiscalizadora corresponde en principio a la Cámara de Cuentas; no obstante, podrán solicitar el inicio de la actividad fiscalizadora de la Cámara de Cuentas cualquier persona y/o grupo de personas, físicas o jurídicas correspondiendo en tal caso al Pleno de esta entidad el determinar de acuerdo a las condiciones relativas al personal y el tiempo disponible, el momento en que estos se realizarán”.

En conclusión, por todo lo expuesto anteriormente, cualquier persona física o jurídica (incluyendo al Ministerio Público) puede realizar una solicitud de auditoría a la Cámara de Cuentas, pero esto no indica que dicha institución debe acoger la petición. Está en manos del pleno de la CC aceptar o rechazar dichas solicitudes mediante resolución motivada dependiendo de las condiciones y disponibilidad del personal, los recursos, tiempo que tomaría realizar la auditoría y la solidez de la solicitud requerida.

POR SEBASTIÁN YÉPEZ

