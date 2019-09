(Audio) Lucía Medina molesta por falta de apoyo; dice DNI vigila a quienes hacen “diabluras” contra el Gobierno

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La diputada Lucía (Yomaira) Medina, hermana del Presidente de la República, se enfrascó en una acalorada discusión con varias personas a las que les reclama apoyo para su candidatura a la senaduría de la provincia San Juan.

La legisladora reveló, además, en un tono evidentemente amenazante, que el DNI (Departamento Nacional de Investigaciones) está siguiendo a todo el que está haciendo “diabluras” en contra del Gobierno.

“La persona mejor informada en este país, se llama el presidente Danilo Medina, y el DNI lo sigue a todo el que está haciendo diabluras contra el Gobierno”, advirtió textualmente la expresidente de la Cámara de Diputados.

En un audio que circula intensamente en las redes sociales, en un modo casi de chantaje a Yomaira Medina se le escucha decir que a ella y su hermano el presidente Danilo Medina, lo han hecho todo por la provincia de San Juan de la Maguana.

En la discusión Yomaira se dirige a dos empleados del ayuntamiento de un Distrito Municipal en San Juan, quienes al parecer reclaman del gobierno la construcción de una escuela a cambio de votar por ella en las primarais del 6 de octubre.

“Si ustedes no quieren votar por mí, yo no los voy a matar, no los voy a obligar, porque las cosas no se hacen cuando el otro quiere, es cuando se puede”, dice Yomaira, al momento de reclamar que empleados del referido ayuntamiento distribuyen panfletos en la comunidad para que no la reciban.

La precandidata a senadora se queja de que a su contrincante, Félix Bautista, actual senador y aspirante a seguir en la curul, la comunidad lo reciba con los brazos abiertos y no a ella.

A Yomaira Medina también se le escucha llamar irrespetuosa a una señora, empleada de la alcaldía, por esta estar reclamando la construcción de un liceo para la comunidad.

La legisladora prácticamente dio una orden para que dos personas que aparentemente le adversan en el cabildo, dirigido por un peledeísta, sean canceladas.

