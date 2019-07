(AUDIO) John McAfee confiesa a Jaime Rincón tumbará gobierno dominicano por corrupción

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El magnate de los programas antivirus, John McAfee, quien estuvo retenido en la República Dominicana acusado de cargar con un arsenal de armas en su yate, amenazó este sábado con tumbar el Gobierno Dominicano mediante la publicación de correos electrónicos que tiene en su poder, en donde se demuestra supuesta corrupción de funcionarios criollos, según indicó durante una entrevista en exclusiva para El Nuevo Diario, realizada por el comunicador Jaime Rincón.

Vía telefónica y mediante un traductor de este medio, McAfee dijo que su detención en este país se debió a una represaría proveniente del Comisionado Adjunto de la Policía en Bahamas, Paul Rolle, a quien hace 40 días denunció por corrupción a través de su cuenta de twitter.

Dijo que Rolle mantuvo comunicación con el vocero de la Policía Nacional, coronel Frank Félix Duran, vía correo electrónico y que le informó que McAfee estaba cargando drogas, que estaban armados y que eran peligrosos”.

Asimismo detalló que su detención se realizó de manera ilegal ya que nunca le permitieron declarar las armas que tuvieron en su yate y que procedieron a incautarlas.

A continuación desarrollamos la entrevista integra

1- Repita su nombre por favor.

John McAfee

2- Vamos a grabar la entrevista, ¿usted tiene algún problema?

No hay problema

3- Hace un momento usted twiteó sobre el coronel Duran y dijo que trabaja para la CIA.

“Si, eso es correcto”.

4- Puede darme más información sobre el tema

“Permitame explicarle que fue lo que ya pasó. Yo estaba en mi yate con mi esposa, mi tripulación y mi seguridad. Salimos de Cuba, estuvimos en el mar como de tres a cuatro días y llegamos a Puerto Plata, en la República Dominicana, antes de que nos permitieran hablar con el de migración o Aduanas toda la seguridad y la fuerza policíaca abordaron el barco con 2,000 agentes. Nosotros teníamos armas en el bote y si ustedes revisa las leyes no hay ningún problema con que lleve armas en el bote”.

5- ¿Todo lo que usted llevaba era totalmente legal?

“Si, todo era totalmente legal. La ley establece que se puede llegar a República Dominicana con tantas armas como tú quieras y que si llega con muchas armas ellos simplemente se quedan con las armas hasta que tú te vas. Es igual en cada país del Caribe, es completamente legal tener armas en el yate, pero hay que declararlas en Aduanas, pero a nosotros nunca se nos permitió declarar esa armas. En lugar de darnos la oportunidad todas la policía fueron a nuestro barco y me pusieron un cargo por cargar armas ilegales, eso es una horrible una violación de la justicia”.

6- ¿Cómo eso encaja que Duran trabaja para la CIA?

“Porqué la CIA está trabajando con el jefe de la policía de las Bahamas, Paul Rolle.”

7- Paul Rolle trabaja para la CIA de Estados Unidos

“No, él está en las Bahamas, pero está trabajando con la CIA”.

8- ¿Ellos están trabajando con Duran aquí en la República Dominicana para capturarlo a usted?, ¿todo fue planeado?

“Fue Paul Rolle, el asistente en jefe de las Bahamas que contactó al jefe de policía en la República Dominicana y le dijo que nosotros estábamos cargando drogas y que estábamos armados y que éramos peligrosos”.

9- ¿Ellos planearon entonces todo para capturarlo cuando usted llegara a RD?

“Tan pronto entraron a Puerto Plata, ellos fueron por nosotros y me pusieron un cargo por portar armas ilegalmente, y eso no es cierto, todas esas armas son perfectamente legales. Por favor señor revise las leyes en su país y veras que un yate puede traer armas al puerto, Aduana viene al bote y ve la declaración de las armas, pero a nosotros no nos permitieron hacer la declaración. Ellos rompieron el sistema y rompieron la ley entrando a nuestro bote antes de que tuviéramos la oportunidad de que declaráramos las armas”.

9 – ¿Cómo usted sabe que ellos planearon todo?, ¿Usted tiene alguna fuente que le diera esa información?

“En mi posición yo soy el líder de los especialistas de seguridad en este mundo y no hay nada que yo no pueda llegar a saber. Fue Rolle que planeó todo en las Bahamas. Tal vez usted se pregunte ¿por qué el señor Rolle me quiere a mi arrestado? Pues porqué yo publiqué en mi twitter la cuenta secreta y los depósitos que entraron y el dinero que él (Rolle) se robó probando que él estaba tomando diez veces más que su salario anual”.

10- ¿Usted tiene pruebas de lo que Rolle ha estado haciendo anteriormente?

“Sí, yo publiqué los datos bancarios, está todo eso en mi página de twitter, lo pueden buscar. Hace 40 días usted verá la publicación, puede ver los números de cuenta secretos, cuánto dinero estaba yendo de esa cuenta”.

11- ¿Todo esto se planeó cómo una venganza para usted?

“Si, por su puesto, si tu observas el periódico de las Bahamas veras las declaraciones que hice sobre él (Rolle), pero aun así el gobierno de las Bahamas no hace ninguna investigación, aunque yo haya dado los números de cuenta y toda la información y todos los depósitos que se han hecho en ella, y en lugar de investigarlo el señor Rolle intentó hacerme una demanda”.

12- Qué tipo de conexión tiene Rolle de las Bahamas y Duran de RD?

Si, Paul Rolle estuvo en contacto con el jefe de policía de República Dominicana

13- ¿Qué conexión ellos tienen?, ¿De dónde se conocen?

El contacto que ellos tuvieron se hizo a través de correos electrónicos.

14- ¿Usted tiene alguna prueba sobre esos correos electrónicos?

Ninguna que vaya a publicar por ahora, las publicaré todas en la siguiente semana, aun tengo mis perros en la República Dominicana, necesito recuperarlos y cuando los recupere voy a decirlo todo, voy a tumbar el Gobierno de la República Dominicana, eso es una promesa… No más preguntas.

Anuncios

Relacionado