Audio de doctora sobre supuesto paciente con coronavirus provoca detención de guardia y periodista en Pedernales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un audio grabado por una doctora este sábado en Pedernales, sobre el supuesto contagio de coronavirus de un militar, terminó con la detención de un guardia y un periodista.

Todo ocurrió luego de que la doctora Leslie Pérez, quien se identifica como teniente coronel, divulgara en dicho audio que un raso de nombre Manuel Guzmán había dado positivo de COVID-19, y que tras escapar del Hospital Central se había ido a Pedernales a pasar la cuarentena.

“Si algunos de ustedes conoce al raso Manuel Guzmán, ese guardia supuestamente salió positivo con COVID-19 y dio la dirección de que él iba a pasar la cuarentena en Pedernales, lo andan buscando del Hospital Central…si alguno de ustedes lo conoce por favor avísennos para saber si es verdad que está en Pedernales”, narro la doctora en el audio que aun circula en las redes.

Tras escuchar esta parte el comunicador de este pueblo, Rafael Beltré, conjuntamente con otros munícipes deciden indagar sobre el particular logrando dar con un guardia que llevaba dicho nombre, en el barrio Cabo Muelle.

“Cuando llegamos a su casa que él se identificó yo le dije que estaban buscando una persona con ese nombre que supuestamente tiene coronavirus, y él (Manuel Guzmán) me dijo, bueno a mí me pueden llevar para donde quiera porque yo tengo 15 días aquí y no me han examinado nunca de eso”, contó Beltré a El Nuevo Diario.

Agregó que en ese mismo momento llegaron varias patrullas del Ejército y una unidad de Salud Pública quienes procedieron a llevarse al guardia hacia un centro de salud y al él a la comandancia policial.

Dijo que permaneció por más de dos horas en calidad de detenido en la Policía y que luego mandaron a buscar a la coronel que emitió la información de la que él se hizo eco, quien confirmó que el verdadero afectado había aparecido en un centro médico de Santo Domingo.

a oficial dijo que se había tratado de una confusión debido a que el militar contagiado lleva el mismo nombre del que se vio envuelto en el conflicto, según conto Beltré, quien tuvo que grabar un video pidiendo perdón para recobrar su libertad.

Hasta el momento de los 1488 casos de coronavirus confirmados en el país solo uno ha sido reportado en esta provincia fronteriza.

Un total de 68 personas habían perdido la vida debido a esta enfermedad en República Dominicana hasta el último boletín ofrecido el viernes por Salud Pública.

