Audiencias virtuales: Violación a derechos o un avance en el conocimiento de los procesos judiciales en un plazo razonable

Con la aparición de la pandemia de la Covid-19 se generaron muchos cambios, a lo cuales no es tuvo exenta la justicia. Durante este proceso, se tuvo que realizar y se realizaron una serie de pasos a fin de dar una respuesta a todos los procesos que estaban cursando y que durante la pandemia en su pico más alto en nuestro país entraron a los tribunales y en diferentes materias, realizando e implementando una serie de resoluciones las cuales dieron un resultado rápido y oportuno, en dar respuestas a los usuarios del sistema, a través del conocimiento de los procesos mediante audiencias virtuales, solicitudes de servicios remoto, etc.

El conocimiento de las audiencias virtuales y el depósito de solicitudes y documentos a través de las vías digitales, es un modo diferente de conocer e integrarse a los procesos, pero no es un uso ajeno en nuestra sociedad, pues si somos realistas, hace años que a través de las redes sociales se mantiene una comunicación constante con las videos llamadas familiares y de negocios, los envíos de correos electrónicos, contratos de negocios culminados con firma electrónica, reservaciones de vuelos aéreos, solicitud de productos de otros países para ser traídos por curriers, es decir, que el modo de comunicación remoto ha sido efectivo en otras actividades, porque negar que también lo es en la justicia.

Con las medidas aplicadas por el Consejo del Poder Judicial, se evidencia la preocupación de cumplir con lo establecido en la Constitución Dominicana, que es el cumplimiento del debido proceso y la Tutela Judicial Efectiva. Decimos estos, en razón, de que no solo se ha limitado el Poder Judicial a conocer audiencias virtuales, sino que también se ha preocupado por preparar a todo su capital humano para esos fines, debiendo siempre ser durante la celebración de estas audiencias virtuales todos los principios consagrados en la Ley 821-27 que señala que las audiencias son Orales, Publicas y Contradictorias. E incluso se ha impulsado a los abogados y usuarios de sistema a que se capaciten, brindando el apoyo el Poder Judicial a través del programa “Yo me apunto a la virtualidad”, lo cual indica, que no es un beneficio institucional lo que se procura, es un beneficio al sistema completo, amparado en lo establecido en el artículo 74 numeral 4 de la Constitución de la Republica.

Si bien es cierto que la ley establece en el párrafo agregado por el párrafo 3 del Art. 14, de la Ley núm. 278-04, G.O. 10290 del artículo 17, dispone que “En materia penal el tribunal sesionará con la presencia de quienes deban decidir jurisdiccionalmente y un secretario. La presencia de las partes, incluso de la acusadora, se regula conforme lo previsto por el Código Procesal Penal para cada caso”, no menos cierto es que, es en esta materia en particular, donde se han hechos los mayores esfuerzos para conocer de los procesos, dada las condiciones de los imputados, quienes de una forma u otra tienen derechos limitados mientras no finiquite su proceso. De manera regular y presencial no podemos negar, que la materia penal es quizás la más difícil de conocer los procesos, máxime cuando se hace a veces traumático el traslado de los imputados que están guardando prisión al salón de audiencias, sin embargo, actualmente de manera remota, se han podido conocer miles de procesos penales a nivel nacional a través de las audiencias virtuales, sin necesidad del traslados de los imputados, y estando su contacto garantizado con su defensa técnica, la cual en muchas ocasiones se encuentra en su despacho, conociendo al mismo tiempo varios procesos de jurisdicciones diferentes.

No debemos jamás obviar, que la Ley No. 821 sobre Organización Judicial data del 21 de noviembre de 1927, Gaceta Oficial No. 3921, que si bien la misma ha tenido una serie de modificaciones a los fines de mantenerla lo más adecuada a la evolución de los tiempos posible, la misma no ha tenido tiempo para ser adaptada a una pandemia mundial como lo ha sido la Covid-19, la cual nos obligó y aun nos obliga a mantener el distanciamiento social, dentro y fuera de cualquier recinto, a lo que no escapan los salones de audiencias y los pasillos de los palacios de justicia. Por lo que debe entenderse que el Consejo del Poder Judicial, no legisló, sino que buscó una solución viable para enfrentar una condición de salud mundial.

No obviamos la decisión emitida por el Tribunal Constitucional anuló las resoluciones del Consejo del Poder Judicial (CPJ) número 006-2020 y 007-2020, además declaró que son inconstitucionales las audiencias virtuales, resoluciones estas que hasta hoy en día le han dado una salida salomónica a los procesos existentes y activos en los tribunales. No es desconocido que las decisiones de este magno tribunal son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. Sin embargo, no obviamos el contexto de como se encontraban las circunstancias mundiales, mientras personas imputadas con medidas de coerción limitando su libre tránsito y juicios pendientes de conocerse, veían desesperados y aterrados sus procesos rezagados y sin respuesta oportuna.

Poniendo en contrapeso todo lo antes expuesto, es decir, una ley vigente pero de larga data, con la aparición de una pandemia impensable, es necesario determinar si, ¿las audiencias virtuales, violan derechos fundamentales o contribuyen al principio del plazo razonable?, desde el punto de vista de la viabilidad y modernidad de la justicia, así como de cumplir con los estándares constituciones y de derecho internacional, la búsqueda de una solución por las vías, a las que hoy en día nos estamos enfrentado, son mas un cuidado intenso de los derechos fundamentales de los usuarios del sistema, quienes sí son los protagonistas del Poder Judicial, y a quienes se les debe responder en tiempo oportuno, bajo un debido proceso y una tutela judicial efectiva, independientemente de las circunstancias que pueda acarrear la misma madre naturaleza.

