Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19; en esta oportunidad expondremos el tema: “Atracción fatal”, ¿por qué?, esperando les sea de información, instrucción y edificación.

Bien, comenzamos diciendo que atracción es el poder que tiene una cosa de provocar interés en nosotros. La atención que provoca una cosa en otra. El deseo que provoca algo aparentemente agradable, etc., y fatal es un resultado desagradable. Fatal es lo malo, lo trágico, lo amargo y doloroso, lo inevitable en cuanto a lo negativo en la vida si no dejamos llevar.

En este mismo sentido, la atracción fatal podemos considerarla toda aquella cosa que deseamos o queremos que nos puede llevar al sufrimiento o al dolor amargo por habernos llevado del deseo y practicarlo como los consumidores de diversos vicios patentizados e ilícitos de drogas.

Mis queridos hermanos y amigos, la atracción fatal lleva al fracaso familiar, al fracaso laboral, al fracaso social, al fracaso moral, al fracaso emocional, al fracaso espiritual, si les damos rienda suelta a todo tipo de deseo en aquellas cosas que nos atraen, pero que no convienen porque son cosas indebidas y ponemos como ejemplo el deseo o atracción por una mujer u hombre casado, por dinero ilícito, por vengarnos nosotros mismos, por substancias alucinógenas, sin pensar en consecuencias, por no cumplir nuestras laborales y deberes, no buscar a Dios en la vida, etc., etc.

Por otro lado, muchas personas hoy están llorando y lamentando por haberse enamorado del alguien casado y/o casada, después querían que dejara a su cónyuge legal para estar con él o ella, y no fueron correspondidos ocupando el lugar de amantes, fue una atracción fatal, hoy hasta criándoles hijos que procrearon en ese tipo de relación. Alábalo si puede…

En este mismo sentido, la atracción por vengarnos nosotros mismos puede ser fatal, hay que darle oportunidad a Dios y la justicia terrenal, para evitarlos dolor, cárcel, muerte, etc., etc.

Hermanos y amigos, en las Sagradas Escrituras vemos todo tipo de atracciones que fueron fatales para aquellos hombres de Dios que se dejaron llevar del deseo y fracasaron y lo lamentaron, entre ellos David cuando enamoró y conquistó una mujer casada llamada Betsabe, luego lloró amargamente esta atracción fatal, también tenemos a Sansón que se dejó llevar de una atracción que lo llevó a la cárcel, al sufrimiento, a la deshonda y por último a la muerte, por la llamada Dalila… Adóralo si puede… 2da. Samuel Cap. 11, Jueces Cap. 16.

Por otra parte, tenemos Acán un soldado israelista que cuando conquistaron la tierra prometida (Jericó) vio un lingote de oro y un manto babilónico y lo tomó y lo escondió en su tienda, algo que Dios había prohibido al pueblo, lo que costó después la pérdida de una batalla contra una ciudad llamada Hai, por el pecado oculto que había en la congregación por este hecho, lo que costó la muerte de aquellos que lo cometieron y de quienes lo vieron y no lo denunciaron. Una atracción fatal… Josué Cap. 7.

¿Se ha dejado usted atraer algo negativo y que sabe que luego lo ha de lamentar? ¿Cree usted que hay atracciones fatales? ¿Sabía usted que muchas personas han muerto y se han perdido por dejarse llevar de las atracciones fatales? ¿Ha procurado vivir resistiendo esas atracciones para que no se le destruya su hogar mientras otros hoy lo lamentan?

Concluyendo, las atracciones fatales, de nosotros vivir y mantenerlos en ellas nos puede llevar a la perdición, pero si recapacitamos y abandonamos con la ayuda del Señor y utilizando la oración como arma para alejarnos de ellas, podemos evitar dolor aquí y después de aquí, de no hacerlo seremos afectados negativamente y haremos padecer a otros con nuestra manera pecaminosa de vivir, las atracciones correctas son las que nos acercan a Dios y su voluntad tendremos que aprender a escoger correctamente por nuestro bienestar terrenal y eterno, por supuesto si queremos, hay libre albedrío, pero después no lloremos si eso quisimos… Huyamos de las atracciones fatales por nuestro bien, ahora y después…

Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos…

Por Miguel de J. Ramírez P.

