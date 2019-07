Atomic presenta credenciales en Europa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Noel Alexis García, mejor conocido como Atomic, se siente ser un hijo de Europa por el gran impacto que ha tenido su música en el Viejo Continente desde que su propuesta alcanzó ribete internacional.

“Hace tiempo que mi gente de Europa está respaldando este proyecto, no solo la comunidad dominicana que me muestra su afecto y me sigue a través de las redes sociales y que llena todos mis conciertos, sino también de miles de europeos que apoyan nuestra música”, expresó Atomic, quien disfruta de una enorme popularidad en ciudades como Zurich, Lausanne, Barcelona, Murcia, Milán, La Spezia, Rímini y Asturias, entre otras que están en su nueva gira de la mano de la compañía Danny Productions.

“Me siento ser un hijo de España. Gracias por la energía…”, dijo al concluir uno de sus conciertos frente a 5,000 fanáticos que se dieron cita en el club Fabrik de Madrid, uno de los territorios donde su nuevo sencillo “Soltera” ha sido toda una sensación desde que fue estrenado en las plataformas digitales, al igual que “Conejita”.

A demás de Europa cabe resaltar el éxito que alcanzaron temas como “Té de campana”, “Tu vecino”, “La musa” y “Luz clarita” en República Dominicana, Estados Unidos, México, Argentina, Chile y Colombia.

