Atlético Pantoja jugará contra Monterrey en Liga de Campeones Concacaf

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El onceno del Club Atlético Pantoja, de la República Dominicana se medirá con contra Monterrey, de México, en competencia de clubes campeones de la Liga Concacaf.

En el sorteo realizado en Miami, los “Guerreros” del fútbol dominicano salieron con los aztecas, en el evento dirigido por Oscar Guzmán del canal Fox Sports.

El camino hacia la final a un solo partido está listo para los dieciséis clubes participantes. El torneo comenzará con la ronda de octavos de final a principios de abril.

También participaron el presidente de Concacaf, Victor Montagliani, la leyenda de Concacaf Enrique Borja, el entrenador del Orlando City SC de la MLS, Oscar Pareja, y múltiples entrenadores de los clubes.

La SCCL 2021 comenzará con los octavos de final entre el 6 y el 8 de abril (ida) y el 13 y 15 de abril (vuelta). Los 16 clubes participantes han sido divididos en ocho emparejamientos de la siguiente manera:

Enfrentamiento #1: Cruz Azul (MEX) vs Arcahaie FC (HAI)

Enfrentamiento #2: Forge FC or Toronto FC (CAN) vs Club Leon (MEX)

Enfrentamiento #3: CF Monterrey (MEX) vs Club Atletico Pantoja (DOM)

Enfrentamiento #4: Columbus Crew SC (USA) vs Real Esteli FC (NCA)

Enfrentamiento #5: Philadelphia Union (USA) vs Deportivo Saprissa (CRC)

Enfrentamiento #6: Atlanta United FC (USA) vs LD Alajuelense (CRC)

Enfrentamiento #7: Club America (MEX) vs CD Olimpia (HON)

Enfrentamiento #8: Portland Timbers (USA) vs CD Marathon (HON)

*El ganador del Campeonato Canadiense (la esta fecha por determinarse) participará en la SCCL 2021.

Los octavos de final serán seguidos por partidos de cuartos de final de ida y vuelta a finales de abril y principios de mayo, las semifinales en agosto y septiembre, y una final a un solo partido en octubre.

Para los octavos de final, el club mejor clasificado en cada enfrentamiento jugará el partido de ida como visitante y el partido de vuelta como local. Para los cuartos de final, los ganadores de los octavos de final 1, 3, 5 y 7 jugarán el partido de ida como visitante y el partido de vuelta como local.

Para las semifinales, los dos clubes con mejor desempeño en las rondas anteriores de la competencia jugarán el partido de ida como visitante y el partido de vuelta en casa. La final a un solo partido será en el estadio del club finalista con el mejor desempeño en las rondas anteriores de la SCCL 2021 (basado en victorias, empates y, si es necesario, diferencia de goles).

Fechas de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2021

Octavos de Final: 6-8 de abril (ida) y 13-15 de abril (vuelta)

Cuartos de Final: 27-29 de abril (ida) y 4-6 de mayo (vuelta)

Semifinales: 10-12 de agosto (ida) 14-16 de septiembre (vuelta)

Final: 26-28 de octubre (final de un solo partido)

Concacaf anunciará un calendario completo, incluidos los horarios de inicio y otros detalles en las próximas semanas.