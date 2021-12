Atletas esperan incentivos por medallas obtenidas en los Juegos Panamericanos Juveniles

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Hubo mucho sacrificio para conquistar las 23 preseas en los Juegos Panamericanos Juveniles, ahora los atletas del patio esperan los regalos por parte de las autoridades dominicanas.

Este jueves el Comité Olímpico Dominicano reconoció a los medallistas y sus dirigentes que participaron en la cita deportiva continental.

Sin embargo, los atletas quieren algo más.

Unos claman dinero, casa o mejoras, algunos entrar al Parni (Programa de Atletas de Alto Rendimiento Nuevos Valores e Inmortales). Otros quieren becas para iniciar sus estudios en la universidad.

“Una casa es lo que quiero para sacar a mi familia del barrio”, afirmó Jabiel Polanco, medallista de oro en la disciplina de gimnasia. “Además me gustaría que ayuden mi deporte, lo que necesita la gimnasia es apoyo, eso quiero, que nos apoyen”, señaló el nativo de Santiago a El Nuevo Diario este jueves.

Marysabel Senyu, nativa de La Romana tiene su casa a mitad, por lo que fue enfática al decir “lo único que pido es que me ayuden en terminar mi casa, si quieren hacerme otro regalo que lo hagan, pero por ahora mi casa es lo primero, es solo terminarla”, dijo la ganadora de plata en la modalidad de salto alto.

Lirangi Alonso, de 15 años, al igual que Ángelo Feliz y Franquelo Pérez del equipo 4X400 mixto, medallistas de bronce en Cali, clamaron por una casa.

Alonso de La Vega, Feliz de Barahona y Pérez de Jimaní, expresaron por separados que aparte de la importancia de un hogar, también han pedido más apoyo al deporte de atletismo.

Axel Del Castillo, doble medallista, plata y bronce en judo, al igual que Marcos Marte, bronce en judo, esperan el llamado de las autoridades, ya que por el momento no se le ha planteado nada.

A ambos les gustaría premios en metálico, al igual que las pesistas Dahiana Ortiz, oro y Sindy Santana Carrión, bronce.

“Que me ayuden con la universidad, necesito una beca, quiero estudiar nutrición, y no he podido iniciarla”, es la petición de la pesista Ortiz, oro en los 49 kilos.

“Nosotros queremos apoyo económico para suplir nuestras necesidades”, señaló Santana Carrión, bronce en los 76 kilos.

Hasta este jueves, el Ministerio de Deportes no se ha pronunciado sobre los posibles regalos para estos medallistas que participaron en los primeros Juegos Panamericanos Juveniles, celebrados entre noviembre y diciembre en Cali, Colombia.

Los atletas juveniles comentaron que esperan alguna retribución por dichas medallas.

El 19 de agosto el presidente Luis Abinader, junto al ministro de Deportes, Francisco Camacho, entregaron 50.3 millones de pesos a los medallistas, entrenadores y asistentes por los logros alcanzados en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, en un acto celebrado en el Palacio Nacional.

