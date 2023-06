Atleta Yasiris Ortiz se gradúa Cum Laude en ingeniería de sistema en EE. UU.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La atleta Yasiris Ortiz, del seleccionado superior femenino de tenis de mesa, dio un paso importante al graduarse con honores Cum Laude en la carrera de ingeniería en Sistemas.

Según destaca este viernes un comunicado, la deportista nativa de Bayaguana, cursó altos estudios en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos (The City College of New York), donde fue reconocida por su dedicación y altas calificaciones en sus estudios.

Ortiz forma parte del equipo femenino de tenis de mesa que representará al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que tendrán lugar del 23 de este mes al 8 de julio en El Salvador.

La Federación Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme) resaltó la dedicación y el esfuerzo de la deportista.

“Yasiris ha demostrado que sí es posible ser atleta de alto nivel y llegar a ser profesional, lograr un título universitario”, dijo la Fedoteme a través de una nota.

Ortiz también estará con el equipo nacional en el clasificatorio que se celebrará en Perú y que repartirá cupos para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile.

La atleta exhortó a todos los niños y jóvenes que, además de hacer deporte, que “estudien y se preparen para que puedan lograr todas sus metas y sueños”.

La deportistas es autora del libro “Yasi la Campeona”, obra infantil donde narra su historia y comparte con su audiencia, niños y adultos cómo se enamoró por primera vez del tenis de mesa.

La joven se interesó por el tenis de mesa después de ver a dos niñas jugando en un centro comercial. De ahí nacen sus sueños de convertirse en campeona de tenis de mesa.

En “Yasi la Campeona”, Ortiz espera inspirar a los niños y adultos jóvenes a apuntar alto y realizar sus sueños.

