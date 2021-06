Atleta Julio Luciano denuncia supuesto nepotismo en el Ministerio de Deportes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El medallista Centroamericano e iberoamericano, Julio Luciano, denunció ayer que el Ministerio de Deportes es controlado por familiares del ministro, Francisco Camacho.

“El ministerio es de su familia, el ministerio es de Francisco Camacho, si tu averiguas quién está en nómina y averiguas quien está en recursos humanos, son cercanos a él, a parte de sus hermanos que están ahí también controlando el área fuerte, su hermano anda en una jeepeta Mercedes, un ruyío que uno le veía en Uber”, aseguró Luciano.

Manifestó que devengaba 10 mil pesos como entrenador en la Federación de Atletismo, pero fue cancelado, al tiempo de indicar que ya no le interesa reunirse con Camacho.

“Yo no quiero que tú me repongas, a ti Francisco Camacho, sin vergüenza, ministro de Deportes, ni quiero que me mandes a buscar, ni que me recibas. Tú no eres merecedor de que yo me pare delante de ti”, indicó Luciano durante una entrevista concedida al programa Esto No es Radio.

El deportista sostuvo que tiene 6 hijos y que no dispone de condiciones para mantenerlos.

Por otro lado, Luciano reprochó la actitud del viceministro de Deportes, Kennedy Vargas, quien lo tildó de delincuente.

Al ser entrevistado en el programa “Esto No es Radio”, le recordó al funcionario que siempre lo único que hizo fue representar al país en eventos nacionales e internacionales.

Conflicto

El pasado 12 del presente mes, el ministro Camacho protagonizó una discusión con el exatleta de alto rendimiento durante un evento deportivo en Bayaguana, tras Luciano exigirle que no había cobrado pese a estar nombrado desde hace seis meses.

En esa ocasión, Luciano, considerado como uno los mejores saltadores del país, dijo que es una falta de respeto de Camacho, el trato que le ha dado y la atención dispensada a su persona.

Respuesta de hermano

El pasado mes de marzo, Miguel Camacho, hermano del ministro, quien es entrenador de taekwondo y asesor del citado ministerio, expresó a El Nuevo Diario, que su trabajo en esa cartera era honorifico.

“No percibo dinero, no tengo nombramiento en el Ministerio de Deportes, mi trabajo es honorifico”, indicó Miguel en esa ocasión.

“Trabajo todos los días, día y noche, lo hago por amor al deporte”, reveló Miguel, quien es la mano derecha del ministro de Deportes.

