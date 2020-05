VÍDEO: Atleta de balonmano se recupera de operación por apuñalamiento

View this post on Instagram

Yamilet Morfe Abreu, exselección de balonmano de la República Dominicana se recupera exitosamente luego de ser apuñalada la semana pasada. Según un vídeo del reportero de La Vega, Winston Hernández, la atleta dijo que las nombrados Janeth Mota Abarua, Yanira Mota Abarua y Jhonathan Mota Abarua, la agredieron en momento que esta fuera a su residencia a reclamar la razones de la campaña de difamación que supuestamente estos tienen en su contra vía redes sociales. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord