Atleta, actor, productor y político: la multifacética trayectoria de Roberto Salcedo.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Antes de ser una figura política, el exalcalde Roberto Salcedo, realizó un recorrido por diversas áreas, consolidándose como un líder social todoterreno.

En su juventud, al igual que muchos dominicanos, Salcedo encontró su pasión en el béisbol, una etapa que lo llevó a mudarse a Puerto Rico, ignorando por completo que estando allá una obra de teatro lo llevaría a adentrarse en la actuación.

De regreso a República Dominicana, ya graduado de producción y actuación, Salcedo decidió explorar de lleno en el movimiento teatral del país, y fue su cercanía con Radio Televisión Dominicana lo que lo llevó a un encuentro fortuito con el programa «El Show del Mediodía».

“A mí me enviaban a anunciar las obras de teatro y de tanto ir a show me dijo Julio Cesar Matías: Tú vienes mucho, ¿por qué no te quedas con nosotros?, obviamente, no te podemos poner un salario, pero te podemos usar como extra”, expuso.

“Para mí fue un choque», confesó, recordando que su formación teatral no iba de la mano con el mundo de la comedia, pero con determinación y sin salario, poco a poco se convirtió en un personaje habitual en «El Show del Mediodía».

“Yo iba todos los días a mi Show del Mediodía sin salario, y ellos me ponían en cualquier comedia y así fui dándome a conocer, porque era el único escenario que existía en la televisión en el que usted se podía dar a conocer”, manifestó.

Causa social y política

Para finales de los años 90 la audiencia percibía a Roberto Salcedo como una figura respetuosa dentro de la televisión; sin embargo, su debilidad era la ausencia de una labor social, fortaleza evidente en figuras como Freddy Beras Goico y Rafael Corporán de los Santos.

Buscando fortalecer su imagen, Salcedo puso en marcha la campaña educativa «¿Cómo ser un buen ciudadano?», misma que poco a poco trilló su camino a la política.

“En el año 97 el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) me hace una invitación para que yo sea su candidato a la sindicatura y por cosas de la vida me toca estar frente al doctor José Francisco Peña Gómez, que tantas veces yo entrevisté en mi programa. Faltando diez días para las elecciones, él muere y todo el panorama electoral dio un vuelco y la gente dio una especie de voto póstumo a la memoria del doctor Peña Gómez”, narró.

En ese contexto, precisó que en el año 2001 el partido morado lo llamó nueva vez y en 2002 se convirtió en el alcalde del Distrito Nacional, papel que desempeñó durante 14 años, tiempo que le permitió realizar incontables obras de impacto social.

Orgullo

“Servirle a la ciudad donde usted nació siempre será un gran privilegio y yo lo veía desde esa perspectiva más que desde el sacrificio”, expuso el actor, argumentando que no le preocupa que algunos miembros de la sociedad intente descalificar su gran labor.

“A mí preocuparía no poder tener una respuesta a esas acusaciones y yo para cada cosa tengo una respuesta y puedo defenderme, porque yo actué de cara al sol, que lo que hice por la ciudad lo hice con amor, con entrega, con pasión y para mí eso es lo importante”, externó.

Golf

Luego de haber transitado por el béisbol, el teatro, y apartarse de la política, en la actualidad Salcedo encuentra en el golf una pasión más para alimentar, aunque no descarta volver a la pantalla chica en algún momento.

“He recibido algunas propuestas, yo nunca descarto nada, porque al final comunicar también es maravilloso”, expuso.

Robertico

Como “un gran producto para la política”, definió el orgulloso padre a Roberto Ángel Salcedo, actual director General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), quien además de seguir pasos en el arte, también ha dado pasos firmes en la política dominicana.

La Saga es una serie de programas especiales producidos por El Nuevo Diario, bajo la conducción de la comunicadora Julia Muñiz Subervi. En esta entrega titulada ‘El Espíritu de la Navidad’, se presentan entrevistas en profundidad con individuos que forman parte de la sociedad dominicana y han contribuido de manera altruista. La serie ‘La Saga’ cuenta con el patrocinio de Humano Seguros, Banreservas, Constructora Arpels y la Universidad del Caribe (UNICARIBE).

