Atlántico FC, históricamente la piedra en el zapato de Cibao FC

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- Llega el momento cumbre del torneo Clausura LDF 2019, llega la semifinal y el sábado 19 de octubre el estadio Leonel Plácido está preparado para otro enfrentamiento memorable, como los que acostumbran a brindar Atlántico FC y Cibao FC.

Atlántico, con su tradicional y combativo estilo, ha sido desde el inicio de la liga, “la piedra en el zapato” para el club Cibao en semifinal y otro partidos donde ha estado en juego la clasificación.

Desde 2015 hasta 2019, la “Máquina Azul” se ha encargado de eliminar en tres ocasiones a Cibao. La primera vez en el 2015, los cibaeños estaban en cuarto lugar, tres puntos por encima de Atlántico con dos jornadas por jugar y Atlántico le ganó 1-0 en un inolvidable partido a casa llena en el Leonel Placido, que a la postre fue decisivo. Ambos conjuntos terminaron en la tabla empatados en puntos, pero la diferencia de goles a favor del equipo de Puerto Plata le dio su pase a semifinales.

En 2017, año del campeonato para Atlántico, se enfrentaron en semifinales. En esta ocasión, los azules mostraron sus nervios de acero para este tipo de desenlaces y superaron como visitantes a los de naranja en una angustiosa tanda de penales 2-4.

También en ese mismo año el combinado de la Novia del Atlántico, volvió a dominar en su propia casa y a dejar en el camino a su homólogo de Cibao en el Campeonato de Clubes Campeones del Caribe CFU.

Bien es cierto que Cibao ha tenido un gran año 2019 y es un adversario de cuidado, no menos cierto es, que Atlantico FC ha sido un equipo que se ha crecido en momentos grandes y que no se achica, no importa el rival.

Cibao que clasificó primero en el Clausura enfrenta en un ida y vuelta a Atlántico. En la otra semifinal estarán de frente Atlético Vega Real y San Cristóbal, que terminaron 2do y 3ro en la tabla.

