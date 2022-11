¡Atención hombres! Urólogo advierte abstinencia prolongada puede causar congestión pélvica  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El urólogo Ernesto Rodríguez Verde recomienda una vida sexual activa para la comunidad masculina, argumentado que la abstinencia prolongada puede crear una congestión a nivel pélvico, inflamación y dificultades para orinar.

Aclaró que la falta de actividad sexual no causa cáncer, pero Rodríguez Verde afianzó que las estadísticas de esta enfermedad que a veces se aloja en la próstata siguen siendo significativas en la República Dominicana debido a diversos factores.

En ese sentido, agregó que los números de cáncer de próstata son más significativos en hombres de raza negra, y tomando en cuenta que, los dominicanos son afrodescendientes, es primordial que el género masculino esté atento a la salud de sus genitales.

Rodríguez Verde realizó estas declaraciones durante una entrevista realizada por la comunicadora Hermes Meccariello en el programa “Manuel & Hermes Magazine”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

A propósito de que noviembre es el mes para crear conciencia sobre el cáncer de próstata, el urólogo reconoció que el pensamiento de los hombres respecto a los chequeos urológicos ha ido cambiando, porque llegan a consulta de forma espontánea.

“Las redes sociales han servido de mucho y el manejo que se está dando ahora mismo de este mes, en las redes de forma general ha sido bien importante, como pasó el mes pasado con el cáncer de mama, creo que eso ha ayudado mucho a que el hombre coja conciencia, porque lo más importante es que conozca qué es lo que pasa para que se dé cuenta de sí o no y acudir al médico”, comentó.

Sin embargo, expuso que no ha sido suficiente el trabajo que se está haciendo, porque la cultura machista de predominante en los latinos evita que los hombres sean constantes en el chequeo y eso ha provocado que muchos pierdan la vida.

Los testículos

El profesional de la salud manifestó que una de las cosas que propicia la formación de cáncer en los testículos son los traumas; por tanto, recomienda a los atletas y deportistas utilizar protección en los genitales para disminuir los riesgos.

“Los traumas son algunas de las cosas que condicionan que puedan aparecer un cáncer de testículo. Yo recomiendo a mis pacientes no comer picante, no usar de forma excesiva las motos, no utilizar caballos por el trauma que se produce”, citó.

