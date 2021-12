¡Atención gamers! Estérate cuáles son los mejores 100 videojuegos de la historia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- Una cadena de televisión japonesa realizó una encuesta que estableció cuáles son los 100 mejores títulos de videojuegos de toda la historia, información que ha sido fuertemente debatida por los usuarios y los gamers.

La cadena TV Asahi realizó la encuesta al con un universo de 50,000 encuestados, todos jugadores japoneses, quienes indicaron a su juicio cuáles son los mejores videojuegos.

Según los encuestados el famoso juego The Legend of Zeld: Breath of The Wild fue el favorito, y ganador de la medalla de oro, de la gran mayoría para ostentar el primer puesto.

Mientras que Dragon Quest V resultó como ganador del segundo puesto, quedándose con la medalla de plata de la encuesta.

En tanto, Cloud de Final Fantasy VII, quedó en el tercer puesto con la medalla de bronce, según la escogencia de los jugadores en lo concerniente al top 3.

TV Asahi también reveló cuáles serían los títulos que completarían un top 10 de los videjuegos favoritos de los gamers, entre los cuales se encuentran Animal Crossing, New Horizons, Splatoon 2 y Super Smash Bros Ultimate.

Persona 3

Pokemon Platinum Version

Persona 4

Super Mario World

Romance of the Three Kingdoms

MOTHER

Fire Emblem: Genealogy of the Holy War

Persona 5 Royal

Monster Hunter 4 Ultimate

Street Fighter II

Final Fantasy VIII

Super Mario Galaxy 2

The Legend of Zelda: Skyward Sword

Monster Hunter Generations Ultimate

Monster Hunter

Dragon Quest VI: Realms of Revelation

Final Fantasy XI

Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past

Legend of Mana

Dragon Quest Builders 2

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

Metal Gear Solid

Nobunaga’s Ambition: Zenkokuban

Mario Kart Wii

Kirby Air Ride

Animal Crossing: Wild World

Super Smash Bros. Brawl

Gran Turismo 4

Kirby Super Star

Dr. Mario

Monster Hunter: World

Super Mario RPG

Pokemon X / Y

Bloodborne

Ghost of Tsushima

Suikoden

Pokemon Heart Gold / Soul Silver

Final Fantasy III

Xevious

Super Smash Bros.

Pokemon Black 2 / White 2

Dead by Daylight

Animal Crossing

Super Donkey Kong

Super Mario Galaxy

Yo-kai Watch 2: Bony Spirits / Fleshy Souls / Psychic Specters

Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King

Tales of the Abyss

The Legend of Zelda

Final Fantasy IV

Pokemon Ruby / Sapphire

Kingdom Hearts

NieR: Automata

Final Fantasy XIV

Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line

Kirby’s Return to Dream Land

Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Online

Xenoblade

Persona 5

Momotaro Dentetsu: Showa Heisei Reiwa mo Teiban!

Xenogears

Dark Souls III

Puyo Puyo

Final Fantasy IX

Pokemon Gold / Silver

Xenoblade 2

Final Fantasy V

Final Fantasy VI

Biohazard

Tactics Ogre

Apex Legends

Okami

MOTHER 2

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age

Pokemon Black / White

Tetris

Pokemon Red / Green / Blue

Fire Emblem: Three Houses

Animal Crossing: New Leaf

Splatoon

Minecraft

Suikoden II

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Kingdom Hearts II

Dragon Quest IV: Chapters of the Chosen

Pokemon Sword / Shield

UNDERTALE

Super Mario Kart

Pokemon Diamond / Pearl

Super Mario Bros. 3

Final Fantasy X

Chrono Trigger

Super Smash Bros. Ultimate

Dragon Quest III: The Seeds of Salvation

Splatoon 2

Animal Crossing: New Horizons

3-Final Fantasy VII

2-Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride

1-The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Relacionado