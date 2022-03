¡Atención gamers! Así se será el nuevo servicio de videojuegos de PlayStation Plus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- La empresa de videojuegos Play Station presentó este martes el “Play Station Plus” la cual se denomina como la evolución y fusión que se realiza entre los predecesores PS Plus y PS Now con lo cual buscan dar un servicio de hasta 700 videojuegos para ser descargados por los usuarios o incluso ser disfrutados vía streaming.

La empresa ha dicho que su intención es la de darle una perspectiva diferente fusionando a PS Plus y ofrecer unos tres términos de suscripción con diferentes precios y beneficios.

Según indicó la empresa, existen tres niveles, el primero denominado PlayStation Plus Essential, el cual equivaldría al PS Plus.

El referido nivel ofrecerá acceso al multijugador online, y tendrá dos juegos para descargar cada mes, almacenamiento mensual para guardar partidas y descuentos de videojuegos, con un precio de 10 dólares mensuales o 60 dólares anuales.

Ya en lo referente al segundo nivel, estará identificado como PlayStation Plus Extra, el cual ofrecerá acceso a multijugador, dos niveles mensuales del nivel más básico, agregando unos 400 juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 para poder ser descargados.

Igualmente, se agregarán juegos exclusivos de PlayStation Studios, como God of War, Returnal, The Last of Us, entre otros. El servicio costará unos 15 dólares mensuales o 100 dólares al año en los Estados Unidos.

En lo concerniente al PlayStation Plus Premium se incluirán todos los niveles anteriores, agregando unos 340 videojuegos, desde clásicos de la PlayStation 1, 2, 3 y PSP, para ser descargados o jugarse en streaming.

